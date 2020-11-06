【各友國行@iM網欄】傍人籬落．世界最大的國中國【萊索托王國】

碩大無比的噴射客機在天際翱翔，從半空看來，彎彎的河川像銀刀將山巒切開，萌黃蔥綠土地互相散落，白雲與穹蒼在朝陽中交融，不久到了南非約翰內斯堡機場。小編以極快步速衝去轉機閘口，趕上每天唯一飛往【萊索托(Lesotho)】的航班。

小巧的螺旋槳客機抵達首都馬塞盧(Masero)，簡陋的機場人潮如鯽，當地同事約翰排除萬難把我接走。在前往酒店途中，街道都被車子塞得滿滿，四處肩摩毂擊。英殖民時代的舊建築偶爾在眼中閃過，過一會兒又出現破舊不堪的建築。小編當時一心只想著趕快辦完公事後去南非享受一下，不過熱情的約翰為小編安排了周末閃遊這個世界最大的「國中國」。

萊索托位於非洲南部，四周被南非環抱，故南非是她的唯一鄰居。全國國土海拔均在千米以上，境內高山層巒叠嶂。萊國世上倒數第27窮，經濟上依靠南非，一般百姓都以務農或跨境打工為生，另外鑽石開採業也是該國主要收入來源，國近年更積極開放旅遊業，其北部滑雪勝地Afriski 更吸引各國旅客到該國滑雪。

言歸正傳，小編辦妥公事後跟隨約翰起行，他說: ｢放心! 我一定會送你去南非! ｣ 小編心想: ｢他真幽默…… 因為無論從萊索托開車向任何方向去，最終必定可到南非。｣

馬萊楚尼亞內瀑布 (Maletsunyane Falls)

首站馬萊楚尼亞內瀑布絕對不容錯過，它是非洲最高的單滴瀑布，落差高192米，馬萊楚尼亞內河的流水不斷從高空懸掛撲下，直擊在谷底的古岩石，水花如飛珠碎玉般四濺，滋潤著荒涼的山谷，瀑布四周岩石為三疊紀至侏羅紀時期的玄武岩。健行在人稀秘境之中，感覺曠心怡神。2018年澳洲How Ridiculous團隊曾在這裏花了六天時間，在瀑布上完成了史上最高點的投籃挑戰，刷寫了健力士世界記錄。

薩尼山道 (Sani Pass)

翌日取道著名的薩尼山道前往南非，該山道因為英國電視節目[極速對決]而得到廣泛關注。四驅車從萊索托(海拔2874米)向下開行，通過九公里的九曲十三灣山路，穿越世界遺產德拉肯斯堡山脈往南非(海拔1544米)，途中在世界最高酒吧Sani Mountain Lodge用餐並品嚐該國高原土啤Maluti，還參觀高山村落看看熱情的祖魯人。雖然山路崎嶇險峻，寒風冷冽，但我倆卻樂在其中! 約翰把我送到南非酒店後就此告別，而這份友情此後只以書信維繫了……

[明登小推: 卡齊壩Katse Dam、洞穴村莊Kome、塞赫拉巴泰貝國家公園Sehlabathebe National Park也是必去重點。]

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