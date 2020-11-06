  • 22°C
香港時間 : 20201106日 (五) 08:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【各友國行@iM網欄】傍人籬落．世界最大的國中國【萊索托王國】

名人薈萃 07:32 2020/11/06

分享：

碩大無比的噴射客機在天際翱翔，從半空看來，彎彎的河川像銀刀將山巒切開，萌黃蔥綠土地互相散落，白雲與穹蒼在朝陽中交融，不久到了南非約翰內斯堡機場。小編以極快步速衝去轉機閘口，趕上每天唯一飛往【萊索托(Lesotho)】的航班。

小巧的螺旋槳客機抵達首都馬塞盧(Masero)，簡陋的機場人潮如鯽，當地同事約翰排除萬難把我接走。在前往酒店途中，街道都被車子塞得滿滿，四處肩摩毂擊。英殖民時代的舊建築偶爾在眼中閃過，過一會兒又出現破舊不堪的建築。小編當時一心只想著趕快辦完公事後去南非享受一下，不過熱情的約翰為小編安排了周末閃遊這個世界最大的「國中國」。

萊索托位於非洲南部，四周被南非環抱，故南非是她的唯一鄰居。全國國土海拔均在千米以上，境內高山層巒叠嶂。萊國世上倒數第27窮，經濟上依靠南非，一般百姓都以務農或跨境打工為生，另外鑽石開採業也是該國主要收入來源，國近年更積極開放旅遊業，其北部滑雪勝地Afriski 更吸引各國旅客到該國滑雪。

言歸正傳，小編辦妥公事後跟隨約翰起行，他說: ｢放心! 我一定會送你去南非! ｣  小編心想: ｢他真幽默…… 因為無論從萊索托開車向任何方向去，最終必定可到南非。｣

馬萊楚尼亞內瀑布 (Maletsunyane Falls)

首站馬萊楚尼亞內瀑布絕對不容錯過，它是非洲最高的單滴瀑布，落差高192米，馬萊楚尼亞內河的流水不斷從高空懸掛撲下，直擊在谷底的古岩石，水花如飛珠碎玉般四濺，滋潤著荒涼的山谷，瀑布四周岩石為三疊紀至侏羅紀時期的玄武岩。健行在人稀秘境之中，感覺曠心怡神。2018年澳洲How Ridiculous團隊曾在這裏花了六天時間，在瀑布上完成了史上最高點的投籃挑戰，刷寫了健力士世界記錄。

薩尼山道(Sani Pass)

翌日取道著名的薩尼山道前往南非，該山道因為英國電視節目[極速對決]而得到廣泛關注。四驅車從萊索托(海拔2874米)向下開行，通過九公里的九曲十三灣山路，穿越世界遺產德拉肯斯堡山脈往南非(海拔1544米)，途中在世界最高酒吧Sani Mountain Lodge用餐並品嚐該國高原土啤Maluti，還參觀高山村落看看熱情的祖魯人。雖然山路崎嶇險峻，寒風冷冽，但我倆卻樂在其中! 約翰把我送到南非酒店後就此告別，而這份友情此後只以書信維繫了……

[明登小推: 卡齊壩Katse Dam、洞穴村莊Kome、塞赫拉巴泰貝國家公園Sehlabathebe National Park也是必去重點。]

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

作者_明登簡介：

吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

更多各友國行@明登的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 明登

欄名 : 各友國行

最新專欄文章 更多

【各友國行@iM網欄】原野獵奇之旅 肯亞動物大遷徙
2020/10/22
【各友國行@iM網欄】原野獵奇之旅 肯亞動物大遷徙
【各友國行@iM網欄】恬淡閒適．愛琴海的鼓聲【米科諾斯、伊茲拉島】
2020/10/16
【各友國行@iM網欄】恬淡閒適．愛琴海的鼓聲【米科諾斯、伊茲拉島】
【各友國行@iM網欄】有錢都去唔到 靜世絕俗，世上唯一男兒國【阿索斯山】
2020/10/02
【各友國行@iM網欄】有錢都去唔到 靜世絕俗，世上唯一男兒國【阿索斯山】
【各友國行@iM網欄】 落葉知秋日本純淨的土壤 「白神山地」
2020/09/11
【各友國行@iM網欄】 落葉知秋日本純淨的土壤 「白神山地」
【各友國行@iM網欄】碧空如洗，西伯利亞的藍眼晴---貝加爾湖
2020/08/28
【各友國行@iM網欄】碧空如洗，西伯利亞的藍眼晴---貝加爾湖

上一篇文章

【樓市現象】外區客聽到東涌有筍盤即趁墟尋寶 成功以590萬購入心水2房

下一篇文章

【新股IPO】快手已遞交上市申請　傳最快年底招股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普轉冷 拜登反先（不斷更新）
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普轉冷 拜登反先（不斷更新）
【美國大選】郵寄投票數量龐大　大選日當晚結果料難揭盅
【美國大選】郵寄投票數量龐大　大選日當晚結果料難揭盅
【轉投二手】柏傲莊向隅客入飛多次失望而回 轉戰西南九龍市區樓 即買即住呎價仲平咗
【轉投二手】柏傲莊向隅客入飛多次失望而回 轉戰西南九龍市區樓 即買即住呎價仲平咗
【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）
【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住