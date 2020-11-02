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【5G晶片】高通新一代處理器Snapdragon 875效能曝光　跑分大勝iPhone 12

科技 17:13 2020/11/02

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高通Snapdragon 875跑分躍進

高通（Qualcomm）將於下月舉行的Snapdragon技術峰會公布下一代旗艦級5G手機處理器，但日前跑分平台已有相關的資訊流出。疑似Snapdragon 875的處理器，據指錄得847,868的高分，除了比上一代865的表現高出約3成，亦遠比蘋果 iPhone 12，所錄的56萬分有頗大差距。

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科技新聞網站《GSMArena》引跑分平台Antutu的消息，一個代號為「lahaina」的 ARM 架構處理器，跑分被曝光，該裝置疑似是高通新一代處理器 Snapdragon 875，而有消息指出，進行測試是的某款規劃中的旗艦機工程機。其847,868的分數，與目前配備Snapdragon 865+的手機的約60萬，差距逾3成。同樣據Antutu的資料，早前推出的蘋果iPhone 12與iPad Air 4，兩款採用A14 Bionic 處理器的新機，分別錄564,899與660,038分，「lahaina」的表現有明顯優勢。

疑似Qualcomm 875處理器，在跑分網站獲得847868分。(圖片來源:GSMArena網站)

據消息指，Snapdragon 875預計將採用全新的 Cortex-X1 、三個 Cortex-A78 核心以及四個 Cortex-A55 核心來打造 CPU 架構，同時會搭配高通的 5 奈米 5G 數據晶片 X60。

責任編輯: 周俊霖

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