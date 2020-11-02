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【美國疫情】特朗普示意炒福西 料大選後動手

環球政治 17:10 2020/11/02

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新冠肺炎在美國持續猖獗，目前累計確診病例已迫近950萬宗，且未見緩和迹象。華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）再度開腔批評特朗普政府的防疫工作，認為對冬季疫情的準備「很差」（poorly），惹來白宮反駁。總統特朗普則在拉票時示意，會在大選後把福西革職。

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【美國大選】9200萬人提前投票 為上屆總票數近7成【下一頁】

福西上周五（30日）接受反對特朗普的《華盛頓郵報》（Washington Post）訪問，他談到華府目前的防疫工作不佳，焦點放在錯誤的地方，當美國正踏入秋冬季節，人們增加在室內聚集，「沒有情況會比這樣更差」。（You could not possibly be positioned more poorly.）

福西提出，臨近假期旺季，美國需要在公共衛生策略和行為上作出「迅速改變」（abrupt change），又認為民主黨總統候選人拜登對此的態度更為嚴肅，特朗普則從另一個角度看待，著重經濟和重新開放國家。

這番言論引發白宮強烈不滿，形容是不可接受，尤其是作為華府抗疫工作的一員，竟然在大選前3日「玩政治」（play politics），在傳媒面前批評總統，並讚揚其競選對手。

正在馬不停蹄拉票的特朗普也對此不滿，他周日深夜在佛羅里達州邁阿密舉行的造勢活動時，再次為抗疫工作辯護。台下支持者則不斷高呼：「炒掉福西！」（Fire Fauci）。

特朗普也趁機示意可能把福西革職。他向群眾表示：

「不要告訴別人，但讓我待至大選後一點時間。我欣賞這個建議。」
（Don’t tell anybody, but let me wait until a little bit after the election. I appreciate the advice.）

特朗普又表示，美國人不喜歡以封城方式抗疫。他稱：

「我才剛離開了一個封城的州分，我從兩個這樣的州分離開，而人們如今都不開心。」
（I just left a state that locked down. I left two of ‘em, and they’re not happy right now）

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【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽【下一頁】

有人在紐約街頭畫上了福西的塗鴉。

責任編輯：陳啟賢

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