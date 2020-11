【美國疫情】特朗普示意炒福西 料大選後動手

新冠肺炎在美國持續猖獗,目前累計確診病例已迫近950萬宗,且未見緩和迹象。華府傳染病專家福西(Anthony Fauci)再度開腔批評特朗普政府的防疫工作,認為對冬季疫情的準備「很差」(poorly),惹來白宮反駁。總統特朗普則在拉票時示意,會在大選後把福西革職。

福西上周五(30日)接受反對特朗普的《華盛頓郵報》(Washington Post)訪問,他談到華府目前的防疫工作不佳,焦點放在錯誤的地方,當美國正踏入秋冬季節,人們增加在室內聚集,「沒有情況會比這樣更差」。(You could not possibly be positioned more poorly.)

福西提出,臨近假期旺季,美國需要在公共衛生策略和行為上作出「迅速改變」(abrupt change),又認為民主黨總統候選人拜登對此的態度更為嚴肅,特朗普則從另一個角度看待,著重經濟和重新開放國家。

這番言論引發白宮強烈不滿,形容是不可接受,尤其是作為華府抗疫工作的一員,竟然在大選前3日「玩政治」(play politics),在傳媒面前批評總統,並讚揚其競選對手。

正在馬不停蹄拉票的特朗普也對此不滿,他周日深夜在佛羅里達州邁阿密舉行的造勢活動時,再次為抗疫工作辯護。台下支持者則不斷高呼:「炒掉福西!」(Fire Fauci)。

特朗普也趁機示意可能把福西革職。他向群眾表示:

「不要告訴別人,但讓我待至大選後一點時間。我欣賞這個建議。」

(Don’t tell anybody, but let me wait until a little bit after the election. I appreciate the advice.)

特朗普又表示,美國人不喜歡以封城方式抗疫。他稱:

「我才剛離開了一個封城的州分,我從兩個這樣的州分離開,而人們如今都不開心。」

(I just left a state that locked down. I left two of ‘em, and they’re not happy right now)

