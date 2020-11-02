  • 27°C
香港時間 : 20201102日 (一) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【落糖落鹽@iM網欄】性價比品質俱全 Lunch嘆omakase

落糖落鹽

名人薈萃 17:45 2020/11/02

分享：

廚師發辦壽司（Omakase），指的是廚師會因應食客預算，選擇最時令和優質的食材所製作的套餐。上菜次序由淺入濃味，一般先上白身魚到紅肉魚，像是拖羅這種油份高而味濃的材料，則會被放到最後。選用的魚類除了跟來貨有關之外，廚師亦會因應季節調整，如夏天多以白身魚為主，調味亦會比較清新；秋天則使用當造而較濃味的食材，例如蟹和秋刀魚。

花見位於銅鑼灣的商廈，簡約的設計與實木結合，帶來一種現代和風的韻味，乾淨俐落的光線則營造舒適的用膳氛圍。中心為約十五人的吧台餐桌，可全程觀賞廚師準備餐點的過程和與廚師溝通，逐件壽司品嚐。如不欲坐吧台，也可選擇普通的桌位，壽司則會以一盤六件形式上桌。

Omakase上菜一般由涼食到熱食，由精美醒胃的前菜開始，到刺身、壽司、

燒物，並以熱湯和甜品作結。雖然花見Lunch時段的omakase並沒有嚴格跟隨這個次序，而是像一般的定食，由味噌湯與茶碗蒸開始—少了一份正統廚師發辦的精緻，多的卻是幾分的性價比。

午餐餐牌上除了廚師發辦的十二件和八件外，亦有其他刺身飯或者熟食的定食。我們每人點了一份十二件的廚師發辦，另加一份鰻魚飯。鰻魚飯是限量即烤，因此需候三十分鐘以上，但絕對等得過！

Omakase除了要求廚師握壽司的功力外，亦講究他們如何調味以帶出鮮味和以時令食材發揮創意。此次lunch以清新的真鯛，赤貝開場。這兩款或許在很多omakase菜單上屢見不鮮，但不代表每家都能做出應有水平。有次在另一家吃赤貝，廚師號稱新鮮，卻以起碼十滴青檸汁來強行提鮮，除了很酸，別無他言。花見的赤貝亦以青檸汁調味，卻是恰到好處。

真鯛

赤貝

其後是「間八」與深海池魚。在日本，鰤魚的名字會隨成長階段而改變，體長80cm以上的成魚為「鰤」；1m以上的為「平政」，肉質最為肥嫩，但漁獲量最少；2m以上的則稱為「間八」，它們被視為頂級壽司食材的前三位。而這件「間八」壽司口感確實幼滑而鮮，而隨後的炙燒深海池魚則十分香口。

「間八」

深海池魚

帶子被薄薄的炸衣裹著，內裏半熟；脆薄的紫菜包著吃，帶子的鮮以及炸物的油膩，巧妙地過渡到其後濃味的壽司。鰹魚上湯是做日本菜的重要元素，但鰹魚壽司卻是第一次嚐。鰹魚全年皆有漁獲，但盛產期原來要數春夏季的「初鰹」與秋季的「回鰹」。比起「初鰹」的清新爽口，秋天的「回鰹」來得更滋味濃郁。廚師特意將鰹魚片炙燒，令魚油更為突出。

帶子

鰹魚

 

這件蝦膏甜蝦，文字不能解釋它的鮮甜，甜蝦滑溜的口感以濃烈的蝦膏點綴，至今仍回味無窮。吞拿魚赤身往往像是為了之後肥嫩的拖羅鋪墊的存在。從供應商拿到穩定的好食材來源或許也是廚師的功力之一，想起另一次的不比花見便宜的餐廳omakase以有筋拖羅作結，花見發揮確是穩定。

蝦膏甜蝦

赤身

拖羅

不吝嗇地先以海膽碾成醬拌飯，其後再以滿滿海膽鋪面的海膽醬飯，甘甜而不腥。蔥與拖羅的確是最好的朋友，拖羅蓉在口中化開。廚師以火槍將鰈魚裙邊燒至香脆，舌頭碾開的時候，因為油脂豐富而無比的滑嫩，配以脆蒜與紫菜，口感更加豐富。

海膽醬飯

拖羅蓉

炙燒鰈魚

十二件過後，鰻魚飯便上桌。花見讓我想起京都的花見小路，以及在祇園等了兩個小時的百年老店鰻魚飯。而花見的鰻魚飯，可堪比京都老店。掀起木蓋撲鼻而來的香氣，鰻魚皮脆肉嫩，配以香糯的珍珠米，醬汁甜鹹恰到好處。

炙燒鰈魚

最後，便以一杯手刷抹茶或者咖啡為豐富的一頓作結。

  • 花見日本料理 銅鑼灣恩平道42號亨利中心19樓

作者__黃落糖（童瑤）簡介：

聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。

更多落糖落鹽@黃落糖（童瑤）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

上一篇文章

【輪•流轉@iM網欄】你抽咗螞蟻未呀？ 如果股輪可以同步上市……

下一篇文章

【iBond 2020】iBond周四下午截止認購　一文睇清認購3大注意事項　要留意豁免哪些手續費？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【有盈退休】曾智華：移民—不沉舟、不拔根
【有盈退休】曾智華：移民—不沉舟、不拔根
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會