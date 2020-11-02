廚師發辦壽司（Omakase），指的是廚師會因應食客預算，選擇最時令和優質的食材所製作的套餐。上菜次序由淺入濃味，一般先上白身魚到紅肉魚，像是拖羅這種油份高而味濃的材料，則會被放到最後。選用的魚類除了跟來貨有關之外，廚師亦會因應季節調整，如夏天多以白身魚為主，調味亦會比較清新；秋天則使用當造而較濃味的食材，例如蟹和秋刀魚。

花見位於銅鑼灣的商廈，簡約的設計與實木結合，帶來一種現代和風的韻味，乾淨俐落的光線則營造舒適的用膳氛圍。中心為約十五人的吧台餐桌，可全程觀賞廚師準備餐點的過程和與廚師溝通，逐件壽司品嚐。如不欲坐吧台，也可選擇普通的桌位，壽司則會以一盤六件形式上桌。

Omakase上菜一般由涼食到熱食，由精美醒胃的前菜開始，到刺身、壽司、

燒物，並以熱湯和甜品作結。雖然花見Lunch時段的omakase並沒有嚴格跟隨這個次序，而是像一般的定食，由味噌湯與茶碗蒸開始—少了一份正統廚師發辦的精緻，多的卻是幾分的性價比。

午餐餐牌上除了廚師發辦的十二件和八件外，亦有其他刺身飯或者熟食的定食。我們每人點了一份十二件的廚師發辦，另加一份鰻魚飯。鰻魚飯是限量即烤，因此需候三十分鐘以上，但絕對等得過！

Omakase除了要求廚師握壽司的功力外，亦講究他們如何調味以帶出鮮味和以時令食材發揮創意。此次lunch以清新的真鯛，赤貝開場。這兩款或許在很多omakase菜單上屢見不鮮，但不代表每家都能做出應有水平。有次在另一家吃赤貝，廚師號稱新鮮，卻以起碼十滴青檸汁來強行提鮮，除了很酸，別無他言。花見的赤貝亦以青檸汁調味，卻是恰到好處。

▲ 真鯛

▲ 赤貝

其後是「間八」與深海池魚。在日本，鰤魚的名字會隨成長階段而改變，體長80cm以上的成魚為「鰤」；1m以上的為「平政」，肉質最為肥嫩，但漁獲量最少；2m以上的則稱為「間八」，它們被視為頂級壽司食材的前三位。而這件「間八」壽司口感確實幼滑而鮮，而隨後的炙燒深海池魚則十分香口。

▲ 「間八」

▲ 深海池魚

帶子被薄薄的炸衣裹著，內裏半熟；脆薄的紫菜包著吃，帶子的鮮以及炸物的油膩，巧妙地過渡到其後濃味的壽司。鰹魚上湯是做日本菜的重要元素，但鰹魚壽司卻是第一次嚐。鰹魚全年皆有漁獲，但盛產期原來要數春夏季的「初鰹」與秋季的「回鰹」。比起「初鰹」的清新爽口，秋天的「回鰹」來得更滋味濃郁。廚師特意將鰹魚片炙燒，令魚油更為突出。

▲ 帶子

▲ 鰹魚

這件蝦膏甜蝦，文字不能解釋它的鮮甜，甜蝦滑溜的口感以濃烈的蝦膏點綴，至今仍回味無窮。吞拿魚赤身往往像是為了之後肥嫩的拖羅鋪墊的存在。從供應商拿到穩定的好食材來源或許也是廚師的功力之一，想起另一次的不比花見便宜的餐廳omakase以有筋拖羅作結，花見發揮確是穩定。

▲ 蝦膏甜蝦

▲ 赤身

▲ 拖羅

不吝嗇地先以海膽碾成醬拌飯，其後再以滿滿海膽鋪面的海膽醬飯，甘甜而不腥。蔥與拖羅的確是最好的朋友，拖羅蓉在口中化開。廚師以火槍將鰈魚裙邊燒至香脆，舌頭碾開的時候，因為油脂豐富而無比的滑嫩，配以脆蒜與紫菜，口感更加豐富。

▲ 海膽醬飯

▲ 拖羅蓉

▲ 炙燒鰈魚

十二件過後，鰻魚飯便上桌。花見讓我想起京都的花見小路，以及在祇園等了兩個小時的百年老店鰻魚飯。而花見的鰻魚飯，可堪比京都老店。掀起木蓋撲鼻而來的香氣，鰻魚皮脆肉嫩，配以香糯的珍珠米，醬汁甜鹹恰到好處。

▲ 炙燒鰈魚

最後，便以一杯手刷抹茶或者咖啡為豐富的一頓作結。

花見日本料理 銅鑼灣恩平道42號亨利中心19樓

作者__黃落糖（童瑤）簡介： 聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。

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