【趣味韓情@iM網欄】韓劇中Oppa最愛的消夜～即食麵

好多時在韓劇裏面都會看見他們宵夜是即食麵，其實在現實生活中，即食麵也是不可缺少的一種食品，售賣韓食快餐的24小時營業的連鎖快餐店，更是全日供應。

即食麪早於60年代在韓國出現，吸取了日本做麪經驗，現今產品已層出不窮，技術和品質亦非常高！很多上班族都喜歡光顧這類韓食快餐店，一條紫菜飯卷加一個拉麵，簡直是大滿足，價錢亦非常之大眾化，約HK$40。

韓國的超級市場內最少有數十種即食麵、烏冬、米線、薯仔麪，刀削麵、麥麪、炸醬麵........ 款式多到有點選擇困難～

韓國生產的即食麵中，最多人認識的算是農心辛辣麵。韓國人煮即食麵時，基本上都會自行加入配料，紅蘿蔔絲，雞蛋絲，青椒絲，芝麻，大蔥，紫菜碎等等。為製作不同配搭，芝士片，年糕片，餃子，泡菜，海鮮等等。

即食麪不僅是價廉物美的食物，更是在繁忙生活的韓國人來說是最佳選擇。在短時間內可填飽肚，再投入工作或學習，是最好不過。一包即食麪正正蒐集了韓國人喜愛的咸、辣、少油、有湯，辛辣感覺，這也是韓國人為何鐘情即食麵的票因之一。

杯麪就是即食麪的進化，基於環境因素，有時連煮即食麵都不許可，杯麪就大派用場，只需1分鐘時間，美味可口的麪食就在面前，即使是杯麪，質素也很高，頓時解決肚餓問題。

到今天，即食麵再不是「平民恩物」，憑著40年不斷改良，減少麪卡路里，低碳水化合物及低脂含量，但鈉含量仍偏高。

雖然即食麵是非常流行，但要留意，在機場便利商店買杯麪只可帶走不能堂食。坐夜機或零晨機來醫肚的朋友要注意一下。

有機會去韓國旅遊時，可考慮買一些特色即食麵禮盒作手信或備糧。









作者_Agnes（張潔英）簡介： 很喜歡韓國傳統文化，在2001年開始學習韓語，透過韓語交流認識很多韓國朋友，傳統文化，生活習慣。多年前學習韓式蛋糕，甜品及花茶，獲取韓國政府認可協會多個花藝甜品導師及花茶茶藝導師的專業資格。大力推動韓國健康飲食文化活動。

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