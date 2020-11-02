【零售寒冬】疫情打擊化粧品需求　KOSE新工廠延期投產及縮減規模

▲ 疫情導致訪日遊客銳減，日本化粧品企業KOSE因需求大減，將調整國內新工廠的投產時間及生産規模。（KOSE facebook圖片）

疫情打擊化粧品零售，日本化粧品企業KOSE因需求大減，將調整國內新工廠的投產時間及生産規模。

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KOSE斥資250億日元（約17.5億港元）建新工廠，原定今年夏季動工，但目前至少要推遲1年，從動工到投産約需15個月，預計最快投産時間也要到2023年。

生産規模也會調整，原計劃每年生産超過1億個「雪肌精」品牌的化粧品，現時要判斷化粧品需求的恢復情況，將分階段建設新工廠，因此可能會縮減生産規模。為了更有效利用工廠，現時KOSE將考慮引進消毒液的生産設備，因疫情下需求高漲。

KOSE早前將生產線回歸日本，是42年來首次在日本建設新工廠，因高品質的日本産化粧品受到很多海外客戶的青睞，新工廠被視為生意增長支柱。不過，疫情導致訪日遊客銳減，同時化粧品出口也受到打擊，行業前景變得不明朗。

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責任編輯：朱悅瀅