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美國大選前夕　一文看懂投資市場有何反應？

股市 17:23 2020/11/02

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美國大選前夕　一文看懂投資市場有何反應？

美國總統大選將於當地時間周二（3日）舉行，市場密切注視。民調結果顯示，民主黨候選人拜登暫時領先現任總統特朗普。雖然大選結果未定，但已有投資者偷步部署。近日投資市場有甚麼變動？下文一文看懂。

貨幣市場基金

路透引述消息人士報道，高盛兩隻市場貨幣基金上周錄得明顯流入，相信是因為歐美疫情惡化及美國總統大選臨近。高盛在3月份曾向該基金注入近20億美元，以防止其跌至低於監管機構要求每週流動性，30%以下的水平的兩倍。

貨幣市場基金的每周流動性（亦是衡量投資者流動性的晴雨表）升至基金總資產的85%。高盛在3月份時曾向該基金注資20億美元，以防止基金的每周流動性跌至低於監管要求。然而，目前該基金的每周流動性比當時高一倍。

根據監管當局資料，在9月底，美國111隻主要機構市場資幣基金平均每周流動性達66%，高於去年同期的54%。該111隻基金共持有3000億美元資產。

債券

大選前夕，美國10年期國債息率升至0.87厘4個月高位，原因是投資者押注民主黨大獲全勝將為增加財政支出鋪平道路。摩根士丹利更預測，10年期美債息率2020年將升至0.95厘。


然而，債息上升，債價下跌。長息率的持續攀升將令過去10年來市場最佳的年度表現之一化為烏有。彭博巴克萊指數數據顯示，美國國債2020年已取得7.9%的回報。

油價

拜登政綱力推新能源，特朗普批評拜登提出的能源政策會摧毀整個美國石油工業。然而，拜登未當選，油價已十分低殘。歐洲疫情惡化再實行封鎖措施，引發市場對原油需求疑慮，加上比亞繼續增產 ，國際油價上月累跌跌約一成。另外，美國西德克薩斯中質原油（WTI）期貨今日（2日）在亞市大跌逾5%，跌穿每桶34美元，創5月底以來新低。

股市

美股近日再大幅調整，受疫情惡化、美國財政刺激談判陷入僵局等風險拖累，標普500指數上周跌逾半成，從9月2日的收市高位計，標普500指數累跌近9%。然而，根據美國大宗商品期貨交易委員會（CFTC）數據，在截至10月27日的一周，標普500指數電子迷你期貨的淨多頭頭寸達到2019年1月以來最高，反映投機性投資者押注美股一升。

人民幣

誰人當選總統，對中美關係影響深遠。美國大選前，人民幣不斷走強。雖然監管當局上次多次出手，如人行10月10日突然宣布，自10月12日起，把遠期售滙業務的外滙風險準備金率由20%降至0%，以減輕購滙成本；主動將人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用，表達監管層希望滙率短期升值放緩的意圖。惟人民幣暫強勢未改。截至周一收市，在岸及離岸人民幣皆升穿6.7關口。雖然人民幣走強原因主要受惠於內地經濟復甦，但市場仍密切注視大選對人民幣走勢的影響。

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編輯：吳敏芳

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