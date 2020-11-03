【品水師教飲水@iM網欄】品水師 x 茶師   分享配撘沖茶必用的好水

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「水是茶之母」，要泡製一杯好茶，用水一定要講究。世界上有很多不同品種的茶和水，兩者的配搭，充滿無限可能性。而不同的配搭可以創造出怎樣的茶，存在很多變數和可塑性，對於品水師和茶師來說，有著無比的吸引力。
筆者曾聯同茶藝師，用上三款不同的水沖泡白茶、紅茶、烏龍茶與及普洱茶，沖泡出來的茶，無論茶色、茶香、茶味，都有很明顯的分別。三款水分別為:
(重溫TDS的定義請按此)
此次試茶，茶葉的份量、煲水的時間溫度、用水的份量、浸泡茶葉的時間等，全程由專業茶藝師掌控，以確保結果的一致性。
白茶
三款水中，沖泡白茶用 2. Speyside Glenlivet (TDS: 50) 效果最好，茶的香味突出，味道和口感濃厚，吞後口腔持續回甘幽香。而 1. Svalbardi 北極冰山水的效果比較遜色，茶色淺淡，茶香不足，雖然口感輕盈順滑，亦略有回甘，可是茶味稍嫌過淡。
金萱烏龍茶
沖泡金萱烏龍茶，2. Speyside Glenlivet (TDS: 50) 與及 3. nakd (TDS: 120) 各有千秋。2. Speyside Glenlivet 的茶香突出明顯，茶味濃郁且持續回甘，唯獨口感比較乾。而 3. nakd 雖然茶香揮發不理想，甚至嗅到一陣草青味，喝進口倒是香滑，而且回甘生津，也沒有强烈的乾的口感。
蜜香紅茶
用 3. nakd (TDS: 120)，不但茶香出色，蜜香和茶的味道和諧及均衡，有回甘之餘，蜜香的甜味持續，效果最為理想。而 1. Svalbardi 北極冰山水則令人失望，茶香略為不足，而且過度萃取了蜜香的味道，紅茶的味道卻欠奉，茶更隱隱帶有澀味。
普洱 新古樹茶
用 3. nakd (TDS: 120) 效果最為特別，茶香持續散發，入口先嚐到一陣淺淺的苦味，但苦味一秒即退散，取而代之口腔快速回甘，茶味香醇，先苦後甘。而用 1. Svalbardi 北極冰山水，茶的味道清淡，口感更有點「立」。
很多人認為，泡茶要用純淨度極高的水。三款水之中以1. Svalbardi 北極冰山水的純淨度最高，可是試茶結果卻未如理想。相比之下，用 2. Speyside Glenlivet沖泡茶的效果四平八穩，泡出各款茶的效果都滿意。而 3. nakd 則最有驚喜，沖泡各款茶的效果最多變化，更是三款水中最便宜。只要懂得選擇，要沖好茶不一定要用貴水，用貴水效果也未必好。
如欲了解更多關於三款水，可以按以下連結:
作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：
香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。
Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee
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欄名 : 品水師教飲水