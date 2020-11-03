【品水師教飲水@iM網欄】品水師 x 茶師   分享配撘沖茶必用的好水

「水是茶之母」，要泡製一杯好茶，用水一定要講究。世界上有很多不同品種的茶和水，兩者的配搭，充滿無限可能性。而不同的配搭可以創造出怎樣的茶，存在很多變數和可塑性，對於品水師和茶師來說，有著無比的吸引力。

筆者曾聯同茶藝師，用上三款不同的水沖泡白茶、紅茶、烏龍茶與及普洱茶，沖泡出來的茶，無論茶色、茶香、茶味，都有很明顯的分別。三款水分別為:

Svalbardi 北極冰山水，採集北極的冰山後融製而成，礦物質含量近乎零，純淨度極高，價值$1,080 (750ml)，是三款水中最珍貴。 Speyside Glenlivet 天然礦泉水，源自蘇格蘭地下泉水，礦物質含量低，TDS 50mg/L，價值$38 (750ml)。 nakd 天然礦泉水 ，紐西蘭回湧地面的地下泉水，礦物質含量在三款水當中稍高，TDS 120mg/L，10L大紙盒裝價值$288 ，折算等同容量750ml 即$22，是三款水中最便宜的。

(重溫TDS的定義請按此)

此次試茶，茶葉的份量、煲水的時間溫度、用水的份量、浸泡茶葉的時間等，全程由專業茶藝師掌控，以確保結果的一致性。

白茶

三款水中，沖泡白茶用 2. Speyside Glenlivet (TDS: 50) 效果最好，茶的香味突出，味道和口感濃厚，吞後口腔持續回甘幽香。而 1. Svalbardi 北極冰山水的效果比較遜色，茶色淺淡，茶香不足，雖然口感輕盈順滑，亦略有回甘，可是茶味稍嫌過淡。

金萱烏龍茶

沖泡金萱烏龍茶，2. Speyside Glenlivet (TDS: 50) 與及 3. nakd (TDS: 120) 各有千秋。2. Speyside Glenlivet 的茶香突出明顯，茶味濃郁且持續回甘，唯獨口感比較乾。而 3. nakd 雖然茶香揮發不理想，甚至嗅到一陣草青味，喝進口倒是香滑，而且回甘生津，也沒有强烈的乾的口感。

蜜香紅茶

用 3. nakd (TDS: 120)，不但茶香出色，蜜香和茶的味道和諧及均衡，有回甘之餘，蜜香的甜味持續，效果最為理想。而 1. Svalbardi 北極冰山水則令人失望，茶香略為不足，而且過度萃取了蜜香的味道，紅茶的味道卻欠奉，茶更隱隱帶有澀味。



普洱 新古樹茶

用 3. nakd (TDS: 120) 效果最為特別，茶香持續散發，入口先嚐到一陣淺淺的苦味，但苦味一秒即退散，取而代之口腔快速回甘，茶味香醇，先苦後甘。而用 1. Svalbardi 北極冰山水，茶的味道清淡，口感更有點「立」。

很多人認為，泡茶要用純淨度極高的水。三款水之中以1. Svalbardi 北極冰山水的純淨度最高，可是試茶結果卻未如理想。相比之下，用 2. Speyside Glenlivet沖泡茶的效果四平八穩，泡出各款茶的效果都滿意。而 3. nakd 則最有驚喜，沖泡各款茶的效果最多變化，更是三款水中最便宜。只要懂得選擇，要沖好茶不一定要用貴水，用貴水效果也未必好。

如欲了解更多關於三款水，可以按以下連結:

Svalbardi 北極冰山水: https://bit.ly/34Hs83E Speyside Glenlivet (TDS: 50): https://bit.ly/34HJJZe nakd (TDS: 120): https://bit.ly/2JoelXw

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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