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【台灣有樂@iM網欄】星空下的舒適 北投享受泡溫泉之樂

名人薈萃 22:03 2020/11/02

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上個星期我就提到，我去了北投參加一個名為「城鄉特色產品快閃店」的新聞發佈會。但是其實，最近除了參加那個新聞發布會之外，我還分別去了幾次北投。其中一次，我跟幾個朋友真的是去了北投享受泡溫泉之樂。

北投是台北最近的溫泉區

去泡溫泉的那天，剛巧下着毛毛雨，有點微涼，整個感覺就已經讓人覺得泡溫泉一定會很舒服。那天我和朋友們一行六人，先相約在捷運石牌站，從台北車站乘搭捷運，不用半小時就能到。等人齊後，再分成兩台計程車，大概10分鐘的車程，就到達我們的目的地川湯溫泉養生餐廳。

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你沒有看錯，的確是餐廳，因為這間溫泉餐廳，除了提供溫泉區之外，還有餐廳提供特色養生料理。客人(一人計)只要在餐廳用餐滿400台幣，就會獲贈溫泉卷1張，兩人達800元送2張，如此類推。但如果不想用餐，只純粹想泡溫泉，當然也可以。單純泡溫泉的話，大眾池一人收費200台幣，大眾池為男女分開之裸湯，不能穿泳衣，就跟日本的溫泉一樣。

除了大眾池，這裏還有非常適合情侶或夫妻一起使用的湯屋。湯屋的話，雙人收費400台幣，但是為了安全起見，湯屋不開放單人使用。一個人去的話，就去大眾次享受溫泉吧！

意外發現日本風溫泉

本來當日泡溫泉的地點是另外一間，但當日因為沒有營業，所以才改到這家溫泉餐廳。但當計程車停在入口時，我馬上被眼前的景象嚇了一跳。因為這家溫泉餐廳採用了傳統日式設計，整個範圍都散發着濃濃的日式風情，讓你有置身在京都的感覺。要不是櫃台的電視剛好正播着台灣的新聞，真的以為自己去了日本。難得來到，當然是到處走走看又拍拍照。看夠了，才乖乖走到櫃台購票去。

泡溫泉都有程序

入場後，先把衣服及隨身物品放在儲物櫃，然後到洗澡區先洗個澡，確保個人衛生也保障大家。沖澡區也是走日本風，坐在小板凳上洗澡，很多香港人只有在看日本電影才看過的景象，在台灣就能親身體驗到。

洗完澡之後，我本來是想馬上跳進溫泉池，但被我朋友即時阻止，叫我跟他們先到蒸氣房享受蒸氣一下，等覺得熱了，就馬上出去跳進冷水池泡一泡，之後再泡到溫泉池裏，就可以好好享受溫泉帶來的舒適。我也是第一次知道原來有這種步驟，我個人比較喜歡入鄉隨俗，整個過程我當然跟足，但其實泡溫泉這個事情是非常個人，也非常隨性，所以基本上你想要怎麼泡就怎麼泡。

看着星星泡溫泉

因為剛剛泡完冷池，所以跳進溫泉池時的感覺非常舒服溫暖，不會有像一來就跳進溫泉池那種不太好受的熱感。溫泉池範圍採用半露天設計，讓你泡在溫泉中，也感受到有微風吹送。此時天上雲層逐漸散開，因為地點是在山上，所以附近光害不多，所以可以看到很多星星。而溫泉旁邊其實是河流，附近也有很多樹木，所以會聽到河流流水聲和風吹樹葉聲。在星空底下，聽着大自然的聲音，吹着微風，泡在溫泉水裏，是多麼的奢侈。

因為溫泉範圍不能攜帶相機及手機，所以無法拍照跟大家分享。但我發現這家溫泉餐廳最近有推出套票優惠，而且非常便宜，我想我這個冬天應該會常來。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活 

 

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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