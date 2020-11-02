【社交轉運大法@IM網欄】沒有IG的國度 中國內容社群「紅綠」之爭

「秋意悄悄溜進衣袖，漾起了皺褶，泛起了愁。」

寒流來襲的季節，看到如此小資文青風的字句更是讓人打冷震。唔使驚，只是今期要進入個大家都故弄玄虛博關注的世界，便配合舞文弄墨一下。言歸正傳，談及內容社交平台，大家可能對抖音、微博、微信不陌生；但要說到類似Instagram這樣符合社群定位的App，就不得不提小紅書和綠洲這兩個「紅綠」陣營。

不說不知道，小紅書前身叫「香港購物指南」，是深圳河以北民眾對外展現購買力的戰略部。透過分享購物玩樂心得，慢慢利用UGC（用戶生產內容）建立口碑並聚集受眾，以真摯強化連結。他們的流行說法叫「種草」，就如貨品乃至品牌價值在消費者心中生根發芽的過程。與洗腦hard sell不同，小紅書的成功在於不強求用戶瀏覽轉化用戶消費；美妝產品好用與否，是體驗行先，而非金主說了算。平台甚至不乏大量貼地內容，例如分享香港格仔舖、大排檔去處。坦白說，無錢收，本地人都沒有那麼神心整理出一篇筆記；但數據顯示，小紅書上的內容有超過三億篇。

▲ 以分享生活大小事為賣點的小紅書主打女性用戶，短短七年便已累積 1 億用戶。



而作為購物分享社區的始祖，小紅書近來轉戰電商直播，自然不能放過11月14億人購物的狂歡。處於一個國慶到年末歲晚前再沒有額外紅日的時分，我們尚且有聖誕；但中華兒女不過洋節，於是發明了雙11來慰藉心靈。 但小紅書最大的優點，也成為了最大的弱點；種了一大片草原，卻無法「割禾青」？試想想一直以真實分享自居，要平衡加插廣告sell客的尺度及方式談何容易？小紅書在這雙11如何發揮，讓我們拭目以待。

製造紅綠對抗好像較有張力，但其實綠洲作為一個社群媒體，已經逐漸被邊緣化。綠洲起步點很高，畢竟有微博加持，曾經登頂下載榜Top 。現在卻滑出200，應該叫他為末世綠洲。

綠洲的遺世獨立不是說說而已，要知道內地的媒體商業趨勢離不開電商、直播和短視頻三大板塊，而小紅書正努力涉足其二。反觀這個微博親生仔，十足十老豆一心希望依賴明星引流，更有綑綁明星必須於綠洲「跑數」出post才能登上微博熱搜的傳聞。結果，現在綠洲的大明星帳號上充斥藍天白雲花花草草的風景照。看似有格調，但背後那種寸草不生的蒼涼，不禁令人懷疑這是綠洲，還是沙漠？更致命的是，出生於圖文社交有朋友圈，社群內容有小紅書；連短片都已被抖音快手二分的2019年，綠洲沒有找到後來居上的發力點。抄IG在國情上自無不可，但不要忘記，IG都已經十歲了…

▲ 初期的綠洲依靠明星的吸力，令一批粉絲用戶蜂擁而至，但時而勢易，明星們如只時轉貼內容自其他平台，綠洲便沒有其獨特之處了。

如果你帶著「咁關我咩事？」的疑問看到這裡，不妨斟酌一下文章的標題。中國自然是沒有IG的國度，進知道何時輪到我們身處之地呢？不要覺得這是無風作浪，Facebook現時暫停與港警分享用戶資訊，日後受壓撤出，真不是沒有可能。亲，小红书不了解一下吗？

作者_小編Miuson Chi 簡介： 全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！ IG: always_mute

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