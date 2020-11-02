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【聖誕節】香港Starbucks推出冬日限定3款飲品+11款輕食　逢週二憑指定造型換優惠

商業 16:56 2020/11/02

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秋冬漸近，香港星巴克特意推出3款冬日限定飲品及11款輕食及甜品，包括拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、薑汁鮮奶咖啡、聖誕薄荷朱古力咖啡等。逢星期二以指定造型光顧，更可享用指定優惠。

【麥當勞】麥當勞10月30日起推「奶茶新地系列」　黑糖珍珠奶茶新地優惠價$6.5

聖誕薄荷朱古力咖啡

薑汁鮮奶咖啡

拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡

除了三款冬日限定飲品外， 11款輕食及甜品亦會同時推出，包括聖誕酥皮麵包、聖誕馥莓牛角酥、無花果杏脯士干餅及香橙紅莓鬆餅等。甜品方面則有聖誕伯爵茶雪芳蛋糕及榛子杏仁丹麥酥等。

榛子杏仁丹麥酥

聖誕伯爵茶雪芳蛋糕

今個冬天，香港及澳門星巴克以「Carry the Merry」為主題於今個冬日推出一系列驚喜獎賞，並於11月率先推出「週二時尚賞」（Merry Tuesday）。由11月3日起至11月24日各個星期二 ，只要穿上當日指定的服飾到訪全港澳任何一間星巴克分店，即可享用不同優惠，例如甜品8折、飲品買一送一等。

  • 第一週（11月3日）：顧客凡穿著紅色上衣，購買任何中杯裝或以上之聖誕推廣手調飲品，即可享免費升級優惠。
  • 第二週（11月10日）：顧客凡穿著綠色上衣，購買任何中杯裝或以上之手調飲品，即可享食品八折優惠。
  • 第三週（11月17日）：顧客凡穿著帶閃片或閃亮（金／銀）衣物，可享購買甜品八折優惠。
  • 第四週（11月24日）：顧客凡穿著同時帶有波點圖案的衣物，購買任何中杯裝或以上聖誕推廣飲品即可享買一送一優惠。

聖誕禮物之選

除了一同享受各款冬日飲品及美食佳餚外，今年，香港星巴克亦以小黑貓和小狗圖案為主題及聖誕紅、綠和白色為主調，推出一系列聖誕系列商品，包括咖啡杯、凍杯、隨行杯、收納袋。香港星巴克更會於11月8日推出2020聖誕現金禮券套裝，每套禮券售價為港幣300元，內附10張價值港幣30元的聖誕現金禮券、1張免費中杯裝手調飲品券及1張聖誕推廣飲品買一送一優惠券。

聖誕系列商品

聖誕系列商品

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【遙距營商計劃】D-Biz 收近38600宗申請　當中18025宗已獲批

責任編輯：葉泳珊

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