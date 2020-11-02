【千手公關@iM網欄】面試大學生 亦師亦友培育下一代

企業傳訊的範疇，全年最忙碌的時間約是2月至9月，故此趁年尾要做的大型項目也做了，緊張的步伐也稍為可以放鬆一點時，我也答應某兩家大學的邀請，參加為其學生舉辦的師友計劃。學生們要參加這個師友計劃也不容易，首先要遞交申請信及履歷，再通過在zoom 與其他大學的同學一起分組「面試」，才有機會獲得取錄。

由面試程序甫開始時，筆者對這班大學生的印象已相當不錯。雖然只是師友計劃而不是在公司當實習生，但是他們對面試仍是準備充足。首先，大部分同學並没有因為是zoom 而輕視面試的本質（當然也有一丶兩位懵然犯錯，已即時被我暗暗劃上交义⋯）其他各人也打扮得體，在自我介紹環節表現自信，在問答環節也頭頭是道，不卑不亢，遇上多位面試者同時想發言時，大家都表現出風度，互相禮讓！

甄選過程實在不容易，每一位同學也有其長處，每位也值得幫，但始終名額有限啊！最終，我獲派了兩位在不同大學就讀四年班的學生。參與這個計劃就是想幫助年輕人，所以我也開始為兩位「青友」度身訂造一些活動。怎料，他倆反應比我還要快，已私下商量並主動出擊找上我來！我當然也不怠慢，大家先由一個zoom meeting 破冰，自我介紹，分享大家的日常和工作丶上學的schedule，以便相約日後的活動，當然也有做一點期望管理的功夫。

這次師友計劃說是為期一年，應該是管理各人的期望吧？還是擔心在時間上的付出嚇怕大家？相信有支持過師友計劃的朋友也會同意，師友計劃要有成效，不須要時限，也不能三分鐘熱度，而在乎細水長流及參與者的共同付出。



雖說師友計劃是為培育下一代，事實上，以往的經驗說明，為「師」的在計劃上也得益不少！首次在zoom 見面，看到「青友」臉上表現著對公關行業的熱誠，對是次師友計劃的期盼，我為公關行業的未來感到欣喜，對我們的下一代我還是有信心的。

作者_也許簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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