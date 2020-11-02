【BNO移民】英超球隊主場附近樓盤升值近8倍 選擇適合地段避免「無家可歸 」

英國人作為對足球近乎癡迷的一個民族，對本土頂級聯賽，英超聯的狂熱程度當然熾熱非常。除了足球世界之外，英國人的日常生活似乎與足球都不可分割。有英國物業代理稱，位於不同（英超球隊）球場附近的物業，升值潛力都相當强勁。

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根據按揭代理公司Pure Commercial Finance 2019年的研究顯示，球隊韋斯咸主場館倫敦體育場周邊樓價升幅最高，廿年間樓價暴升8倍，由1997年只得4.6萬鎊(約44.5萬港元)，升至去年的44萬鎊(約426萬港元)，升幅高達850%。此外，水晶宮主場塞爾赫斯特公園球場(Selhurst Park stadium)，所屬郵區的樓價由5.37萬鎊(約52萬港元)升至45.7萬鎊(約442萬港元)，升幅達751%。

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除了這兩個例子之外，其他英超球隊的主場附近，樓盤市價都升幅都穩步上揚，例如知名球隊車路士主場附近，平均樓價由2017年的40.5萬鎊(約392萬港元)升至2019的260萬鎊(約2,517萬港元)542%。

雖然數據强勁，但有英國當地人卻提醒大家要留意，太靠近球場的樓盤其實不太受歡迎，而越靠近球場的樓盤反而樓價越低。導致這現象的主要原因為賽事期間，球場會發出强勁聲浪，加上會有封路安排，相當擾民。相反，位於球場相同郵區，卻與球場有一段距離的樓盤最受歡迎，事關球場區附近的經濟與基建發展普遍較佳，同時民衆不受球賽影響。

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責任編輯:翁嘉陽