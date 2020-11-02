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【轉投二手】柏傲莊向隅客入飛多次失望而回 轉戰西南九龍市區樓 即買即住呎價仲平咗 

股樓投資 16:53 2020/11/02

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新盤王大圍站柏傲莊引發全城焦點，兩次銷售均吸引逾2萬票認購登記，當中有不少人士在兩輪銷售也有入票，最後也失望而回，當中有不少向隅客置業需求也很強，即轉投二手市場找尋心頭好，最近西南九龍一帶屋苑連錄新盤向隅客入市個案。

其中一對新婚人士剛購入油麻地御金．國峯1房，美聯物業高級營業經理崔渼鑫表示，新盤市場旺熱，部份未能成功抽籤揀樓之一手向隅客，即時回流二手屋苑，促使御金．國峯單日連錄成交，有買家剛斥900萬元經該行承接1房戶。

【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?，詳情按【下一頁

上述成交單位為御金．國峯7座中層E室，實用面積471方呎，屬1房間隔，望內園景致，室內空間寬闊，由於項目位置方便，吸引新盤向隅客承接，成交價900萬元，折合實用呎價19,108元。資料顯示，原業主於2012年1月以約741.6萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利158.4萬元，升值約21%。

崔渼鑫指，上述買家在早前柏傲莊I兩次輪銷售時也有入飛，原打算購入1房或2房單位，最後失望而回。因此決定購入樓價相對低水的御金．國峯，崔渼鑫說：「上述買家購入御金．國峯的原因，是屋苑1房單位471餘平方呎，相對柏傲莊1房單位實用面積只有300餘平方呎更見使。同時，御金．國峯的樓價升幅較為跑輸大市，8年來樓價平均只升約10餘%，現時樓價具追落後概念。」

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該行同日再錄御金．國峯6座中層G室成交，實用面積474方呎，同屬1房間隔，望內園，連租約，現月租約1.8萬元，新買家同為外區新盤向隅客，認為項目位置方便，且價錢合預算，故決定回流承接，成交價870萬元，折合實用呎價18,354元。按現水平租金計，回報率約2.5厘。

另方面，大角咀港灣豪庭也錄新盤向隅客入市個案，中原地產分行經理鍾家豪表示，分行最新促成一宗港灣豪庭成交，單位為10座中低層H室，實用面積347平方呎，採兩房間隔，外望內園景及開揚市景，最新以626萬元沽出，折合實用呎價18,040元。

中原地產鍾家豪指，新買家為新盤向隅客，曾先後2次入票抽柏傲莊I及1次入票沙田九龍名日．九肚山，最後也失敗，於是率先轉投二手屋苑，終鎖定目標，購入上址作新居。據了解，原業主於2002年4月以138.7萬元買入單位，現沽貨賬面獲利487.3萬元離場，單位18年升值逾3.5倍。
 

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記者：陳詠妍

低水 二手市場 油麻地 大角咀 柏傲莊I 御金‧國峯 港灣豪庭
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