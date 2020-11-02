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【十四五規劃】中信證券建議關注5大潛力領域 推介20隻龍頭概念股

股樓投資 18:41 2020/11/02

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中信證券根據剛過去的五中全會所公布的「十四五」規劃及2035年遠景目標後，發現有數個領域在未來5年，最具發展潛力。中信證券亦同時建議投資者關注，來自這5大領域的20隻龍頭個股。本港及內地上市股份俱包括在內。

中信證券建議關注的5大「十四五」相關投資領域：

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傳快手於周內遞上市申請 騰訊阿里擬認購 詳情請看【下一頁

【滙豐控股5】滙豐擬從法國除牌 料不影響歐洲業務運作  詳情請看【下一頁

在同一份報告中,中信亦對消費產業發表新看法，相信內地消費意願回升和消費能力恢復，都保持良好勢頭。惟短期內因消費估值不低，科技，周期等板塊驅動因素頻出。從相對配置角度，消費整體短期彈性不足。但內循環背景下，消費重要性始終存在，建議保持消費配置。短期關注家居、珠寶、紡織產業鏈，酒店等行業隨經濟復甦帶來的景氣修復機會，以及農產品價格上漲背景下種植產業鏈的機會。

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撰文 : 李尚毅

經濟

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