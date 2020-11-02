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【英國疫情】脫歐黨重新上路 改為爭取不要封城

環球社會熱點 16:51 2020/11/02

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【英國疫情】脫歐黨重新上路 改為爭取不要封城

英國成功脫離歐盟，脫歐黨（Brexit Party）領袖法拉奇大力推動應記一功。惟英國脫歐後， 脫歐黨頓失存在價值，該何去何從？ 脫歐黨高層公布新方向，宣布黨未來將大力爭取避免英國再次封城。

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被支持者稱為脫歐教父（the godfather of Brexit）的英國脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）與黨主席泰斯（Richard Tice）在報章共同撰文，宣布黨的未來發展大計，脫歐黨將改名為「重組英國黨」（Reform UK）。

他們指出目前最重要的任務，除了監察政府脫歐談判，還有監察抗疫政策，他們不滿約翰遜（Boris Johnson）政府對疫情屈服，揮霍納稅人金錢，又斥政府官員離地。

與美國總統特朗普（Donald Trump）關係友好的法拉奇，對封城態度與特朗普如出一轍，一直高調反對封城，曾稱民眾不應因想過正常生活，如想在聖誕節探望他人而被當成罪犯。

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脫歐黨目前在國會沒有議席，但在英國影響力不低，創辦人法拉奇過去多年力推脫歐，改變英國社會取態，將人人認為不可能的脫歐變為現實。他高調反對封城，煽動民間對封城的反感，勢令約翰遜抗疫大計面臨更大阻力。

責任編輯：林建忠

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