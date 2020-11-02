【香港經濟】港9月零售銷售跌12.9%略遜預期　已連跌20個月

▲ 香港零售數據連跌20個月。

香港零售數據連跌20個月，政府統計處公布，9月零售業總銷貨價值的臨時估計為261億元，按年跌12.9%，與市場預期跌12.3%相若；零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌13.4%，亦與市場預期跌13.5%相若。

按類別分析，9月份藥物及化妝品的銷貨價值下跌45.5%；電器及其他未分類耐用消費品下跌38.7%；眼鏡店下跌26.9%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌25.7%；服裝下跌20.6%；食品、酒類飲品及煙草下跌11.1%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌16.2%；燃料下跌4.6%；中藥下跌4.6%。

相反，期內汽車及汽車零件的銷貨價值上升17.1%，百貨公司貨品上升5.5%，超級市場貨品亦上升3.8%。

今年首9個月零售業總銷貨價值按年跌28.7%，總銷貨數量則跌30%。政府發言人表示，9月零售銷售的按年跌幅仍然顯著，然而，考慮到當月的比較基數未如8月般低，零售業表現隨着本地第三波疫情減退實際上已較8月時有所改善。



展望未來，發言人進一步指出由於訪港旅遊業難以迅速反彈，勞工市場仍然受壓，零售業的經營環境在短期內仍會充滿挑戰。不過，隨着本地疫情維持穩定，以及社交距離措施近期有所放寬，本地消費情緒可望進一步好轉。

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編輯：袁諾曦