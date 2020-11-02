【美國大選】瑞士百達財管︰特朗普未兌現大選前推出疫苗承諾　或拖累其選情

▲ 特朗普此前曾表示，有可能在大選前推出新冠疫苗。

美國大前夕，最新民調顯示民主黨參選人拜登仍然領先。瑞士百達財富管理美國高級經濟師Thomas Costerg表示，美國疫情正急速惡化，日均確診個案升至新高，尤其在中西部地區。他表示，總統特朗普此前曾表示有機會在大選前推出疫苗，惟未有兌現承諾，或為他在選舉中的表現帶來困擾。

Thomas Costerg表示，美國可能會在遏止疫情與封鎖措施帶來的經濟後果之間陷入困境。拜登此前表示，如果他當選，將為遏制疫情蔓延做更多的努力，但未有表明會否推出更多抗疫措施或是封城。



目前民調、博彩賠率、提前投票的情況均顯示拜登勝算較高。Costerg相信，若拜登勝出，在明年1月20日總統就職日之後，有可能對經濟活動施加更嚴格的限制，除非在此之前疫情已大幅消退。



他續稱，疫情反彈為美國第四季度及明年第一季度的GDP帶來了下行風險；而今年11月至12月期間，國會在財政政策上仍有着不作為的風險。但是從長遠來看，他認為政府會推出大量的經濟政策支持。如有必要，聯儲局亦可加大買債規模。

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編輯︰侯景成