【內銀股】純利下跌無有怕　美銀指內銀股業績已確定復甦

雖然內銀股早前公布的第三季業績仍然按年下跌，但跌幅已有所收窄。美銀證券指，內銀H股純利由今年上半年按年跌10%，改善至今年首三季跌8.5%。

美銀證券指，隨著中國經濟今年首季見底，銀行盈利料亦於第二季見底，現時估值為今年預測市帳率0.5倍歷史低位。美銀預計，內銀股未來6至12個月預測市帳率有望返回0.7倍的水平，其中最看好農行 （01288） 及工行 （01398） 。

今日內銀股股價顯著反彈，四大國有銀行建行 （00939） 彈3.6%，農行升6.5%，工行升3.9%，中行 （03988） 升3.3%。

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