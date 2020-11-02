  • 27°C
香港時間 : 20201102日 (一) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀股】純利下跌無有怕　美銀指內銀股業績已確定復甦

股樓投資 16:32 2020/11/02

分享：

雖然內銀股早前公布的第三季業績仍然按年下跌，但跌幅已有所收窄。美銀證券指，內銀H股純利由今年上半年按年跌10%，改善至今年首三季跌8.5%。

美銀證券指，隨著中國經濟今年首季見底，銀行盈利料亦於第二季見底，現時估值為今年預測市帳率0.5倍歷史低位。美銀預計，內銀股未來6至12個月預測市帳率有望返回0.7倍的水平，其中最看好農行 （01288） 及工行 （01398）

今日內銀股股價顯著反彈，四大國有銀行建行 （00939） 彈3.6%，農行升6.5%，工行升3.9%，中行 （03988） 升3.3%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

農業銀行（01288） 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 銀行 H股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【有盈退休】曾智華：移民—不沉舟、不拔根
【有盈退休】曾智華：移民—不沉舟、不拔根
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?