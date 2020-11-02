【雙11】蘋果、小米手機開售10分鐘年度成交額飆十倍　華為8秒達1.16億元

▲ 綜合媒體報道，華為Mate 40系列在電商平台京東上，僅花8秒成交額即超過1億元人民幣（1.16億港元）。（華為官網圖片）

年度購物節雙11揭幕，其中有不少用戶均趁機在雙11以優惠價格入手新智能手機，綜合媒體報道，華為Mate 40系列在電商平台京東上，僅花8秒成交額即超過1億元人民幣（1.16億港元）。而雙11開場10分鐘，蘋果iPhone及小米手機成交額均按年飆升達10倍。

數據顯示，華為旗下榮耀（Honor）、三星、OPPO、vivo等手機品牌，1分鐘銷量均破萬部；5G手機在開場10分鐘後，成交額按年增長10倍，電競手機成交額則按年增長超過兩倍。

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電商平台京東為促銷華為Mate 40系列智慧手機，不僅於雙11期間推出30天無憂退貨、一站式以舊換新等多項服務，更在10月31日晚間，雙方透過無人機表演大力宣傳合作消息。

小米則在官方微博發布雙11戰報，指其在截至11月1日零時19分58秒，小米雙11全平台支付金額突破10億人民幣（約11.6億港元）。

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責任編輯：張寶燕