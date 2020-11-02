【美股分析】華爾街大好友看好經濟「Nike式」反彈　標指至明年中料升16%

美股自上周期波動不斷，標普500指數由10月中旬起輾轉下跌近300點，但長期看好美股的Yardeni Research主席Edward Yardeni接受外媒訪問時指，美股早在9月3日起進入調整期，至今標普500指數跌了約9%，而納指則跌9.5%。

他形容科技股乃起初股市下跌主因，但及後市場擔心疫情及疫苗的研發進度，令跌勢加劇，即使大選即將有結果也不能解決所有問題。

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不過，這位華爾街大好友堅持看好美股的取態，預期大選後標指將會升至3500點，只比9月時的歷史新高有2.5%距離; 直至明年中，標指更會升至3800點，比現水平高近16%。「這是始於2009年牛市的延續，現在只是受到現在的話題所干擾。」「資金總會由高估值的地方移至市場中較便宜的地方，這會令牛市重來。」

他又估計美國經濟的復甦，甚至會在明年出現破紀錄式反彈，「現在肯定會慢一點，但及後或者會出現『Nike式』的勾型反彈，而非只是V型反彈。我也看不到經濟會出現雙底衰衰或W型反彈。」