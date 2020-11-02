【美國大選】郵寄選票逾40萬 費城市長料需數日點算

▲ 拜登在賓夕法尼亞州舉行造勢大會。

美國大選投票日周二（11月3日）舉行，今年新冠肺炎促使大量選民改為郵寄投票，打亂了傳統點票程序。在關鍵搖擺州賓夕法尼亞，接納郵寄選票的期限為11月6日，勢令點票過程進一步拖長，而州內最大城市費城的市長便提醒，料需要多數日時間點算郵寄選票。

【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰【下一頁】

【美國大選】拜登催谷黑人選民投票 斥特朗普抗疫無能如犯罪【下一頁】

民主黨的費城市長肯尼迪（Jim Kenney）便特別提醒當地選民，點算郵寄選票「很容易便花上數日」（will easily take several days），意味投票日後數日才可望得出結果。

而為遵守選舉程序，市議會工作人員在投票日之前，也不得提前開始點算郵寄選票。

賓夕法尼亞州掌握20張選舉人票，被視為大選中第二重要的搖擺州，重要性僅次擁有29張選舉人票的佛羅里達州，總統候選人在當地的勝負有可能左右整場大選結果。

統計網站 FiveThirtyEight創辦人兼民調專家西爾弗（Nate Silver）估計，賓夕法尼亞州將會是今屆大選的決勝關鍵，因為當地不似密歇根州或威斯康星州，民主黨總統候選人拜登的支持度不曾領先到7、8個百分點之多，故此勝負難料。

根據彭博社報道，費城目前已經收到40萬張郵寄選票，而當中3/4都是來自登記作民主黨人的選民。

當地的共和黨官員也認同，選擇周二親身前往投票的選民，將以共和黨支持者為主，倘若只計算親身投票，相信會顯著有利於特朗普，而非拜登。

【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽【下一頁】

【美國大選】特朗普拜登勝負若難定 選後亂局會否重演？【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html