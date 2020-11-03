【螞蟻上市】螞蟻集團監管約談後再錄暗盤成交　傳120元成交、高招股價50%（第二版）

▲ 內地傳媒引述指，螞蟻集團機構投資者暗盤有零星成交，升幅達35%以上。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市在即，惟最新傳出馬雲連同螞蟻管理層遭人行等4大監管機構監管約談，但似乎未損螞蟻集團對投資者的吸引力。外電引述消息指，機構投資者周二連續第二天在暗盤市場以每股約120港元買入螞蟻集團H股股票，較螞蟻集團香港招股價80元，高出50%。

據市場消息指，機構投資者間的暗盤交易周一已錄零星成交，據報螞蟻集團昨日暗盤交易錄3宗成交，成交價108元、115元和120元，較招股價80元，升幅達35%至50%，未有提及成交股數。

螞蟻集團將於周三（11月4日）公布公開認購分配結果，11月5日正式掛牌。券商的散戶暗盤場周三才能交易。

螞蟻暗盤同螞蟻上市的追揸沽部署係點？詳見【下一頁】

螞蟻集團在港定價為80元，以未計超額配售權，上市時市值已達2.42萬億元，以機構零星暗盤成交價108元計，螞蟻集團市值高達3.27萬億元，相當於主要股東阿里巴巴 （09988） 近一半市值。

圖解螞蟻招股情況

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不過，券商界對螞蟻集團首日實際升幅較保守，信誠聯席董事張智威指，螞蟻每手股數僅50股，可大增分配手數滿足認購人潮，相信螞蟻集團分貨較散，首日升幅料約10%。許譯彬則認為，參考以往大型新股表現，螞蟻首日升15%至20%已屬合理。

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編輯：麥德銘