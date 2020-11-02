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【螞蟻上市】螞蟻集團機構間暗盤零星成交　成交價108至120元？

股市 16:21 2020/11/02

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內地傳媒引述指，螞蟻集團機構投資者暗盤有零星成交，升幅達35%以上。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上周完成新股認購，A股、H股齊錄破紀錄認購額，螞蟻集團將於周三（11月4日）公布公開認購分配結果，11月5日正式掛牌。券商的散戶暗盤場周三才能交易，但內地傳媒引述機構投資者間的暗盤交易最新已錄零星成交，據報螞蟻集團今日暗盤交易錄3宗成交，成交價108元、115元和120元，較招股價80元，升幅達35%至50%，未有提及。

螞蟻集團在港定價為80元，以未計超額配售權，上市時市值已達2.42萬億元，以機構零星暗盤成交價108元計，螞蟻集團市值高達3.27萬億元，相當於主要股東阿里巴巴 （09988） 近一半市值。

圖解螞蟻招股情況

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螞蟻集團首日掛牌即有輪證 期貨期權沽空同日登場，詳情可見【下一頁】

螞蟻集團仲有2日出招股結果 中港IPO認購金額買得起半個港股市場，詳情可見【下一頁】

不過，券商界對螞蟻集團首日實際升幅較保守，信誠聯席董事張智威指，螞蟻每手股數僅50股，可大增分配手數滿足認購人潮，相信螞蟻集團分貨較散，首日升幅料約10%。許譯彬則認為，參考以往大型新股表現，螞蟻首日升15%至20%已屬合理。

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編輯：麥德銘

香港股票 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） IPO

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