  • 28°C
香港時間 : 20201102日 (一) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】白宮、兩院大洗牌的4種可能 東亞國家最想要哪個結局？

環球社會熱點 16:15 2020/11/02

分享：

往後美國白宮、參眾兩院都可能出現大洗牌，外界分析分別由民主黨人和共和黨人掌權的4種可能。

美國大選將在當地時間周二（11月3日）舉行，今屆兩位候選人美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨候選人拜登（Joe Biden）的競爭激烈，往後白宮、參眾兩院都可能出現大洗牌，外界分析分別由民主黨人和共和黨人掌權的4種可能。

場景一：民主黨全勝

拜登勝出、民主黨在眾議院和參議院佔多數席位。

拜登出任總統，預計將推出約2.5萬億美元大規模的經濟刺激方案，力圖讓美國擺脫疫情下的經濟危機；也計劃未來幾年在基礎設施、醫療保健、教育和氣候方面支出達3萬億美元。分析指，這些刺激措施將進一步擴大美國的財政赤字。

另外，市場擔心拜登打算增加公司稅收，將公司稅率從21％提高至28％（至特朗普之前減稅水平的一半）；分析認為標準普爾500指數的上市公司收益將減少9-10％。

《日本時報》評論認為，北京和平壤可能有喘息空間，東京可能會為結果感到驚訝，而首爾將繼續保持觀望。

場景二：維持現狀

特朗普連任、共和黨在參議院中佔多數席位、民主黨控制眾議院。

大選前的政治僵局持續。專家分析，今年第四季有望看見一攬子刺激計劃，約在1.5到1.8萬億美元。《日本時報》評論認為，北京和平壤可能對結果不太滿意，而首爾仍將保持矛盾態度。

特朗普拜登勝負若難定 選後亂局會否重演？【下一頁】 

場景三：拜登任總統、其餘不變

拜登出任總統，但共和黨仍在參議院中佔多數席位，民主黨繼續控制眾議院。料參議院將會阻止民主黨的大規模經濟刺激方案。

場景四：兩極化，特朗普連任，變跛腳鴨政權

特朗普連任、民主黨控制參眾兩院。正如當年奧巴馬在2010年第一個任期的中期選舉中，民主黨輸掉眾議院的多數黨地位，參眾兩院同時落入共和黨人手中，當時是2006年以來首次出現。

若今次在特朗普身上重演，控制參眾兩院的民主黨將有能力阻止幾乎所有特朗普的政策、行政命令，如此華府有可能癱瘓，或無法正常運作，料兩黨撕裂將更嚴重。屆時，特朗普將需將精力放在繞開國會、動用行政權力來推動相關舉措，或在能獲得兩黨支持的議題上下功夫。《日本時報》評論認為，對東亞國家而言，或是好消息。

【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰
今日
【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰
【美國大選】共和黨促裁定免下車投票無效 德州法院駁回
今日
【美國大選】共和黨促裁定免下車投票無效 德州法院駁回
【美國大選】特朗普拉票：投拜登就是支持封城、裁員和苦難
今日
【美國大選】特朗普拉票：投拜登就是支持封城、裁員和苦難
【美國大選】各地加派警察巡邏戒備 恐大選釀暴力事件
今日
【美國大選】各地加派警察巡邏戒備 恐大選釀暴力事件
【美國大選】拜登催谷黑人選民投票 斥特朗普抗疫無能如犯罪
今日
【美國大選】拜登催谷黑人選民投票 斥特朗普抗疫無能如犯罪
經濟 選舉 疫情 拜登 白宮 特朗普 總統大選 美國共和黨 東亞 美國民主黨

上一篇文章

【美國大選】郵寄選票逾40萬 費城市長料需數日點算

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間16:00）
【萬聖節】美國當晚出現「藍月亮」 76年來首次
【萬聖節】美國當晚出現「藍月亮」 76年來首次
【新冠藥物】禮來抗病毒藥缺乏療效 宣告終止藥物測試
【新冠藥物】禮來抗病毒藥缺乏療效 宣告終止藥物測試
【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍
【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】周三料全國封城 禁止不必要外出 餐廳停業
【英國疫情】周三料全國封城 禁止不必要外出 餐廳停業