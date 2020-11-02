【美國大選】白宮、兩院大洗牌的4種可能 東亞國家最想要哪個結局？

▲ 往後美國白宮、參眾兩院都可能出現大洗牌，外界分析分別由民主黨人和共和黨人掌權的4種可能。

美國大選將在當地時間周二（11月3日）舉行，今屆兩位候選人美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨候選人拜登（Joe Biden）的競爭激烈，往後白宮、參眾兩院都可能出現大洗牌，外界分析分別由民主黨人和共和黨人掌權的4種可能。

場景一：民主黨全勝

拜登勝出、民主黨在眾議院和參議院佔多數席位。

拜登出任總統，預計將推出約2.5萬億美元大規模的經濟刺激方案，力圖讓美國擺脫疫情下的經濟危機；也計劃未來幾年在基礎設施、醫療保健、教育和氣候方面支出達3萬億美元。分析指，這些刺激措施將進一步擴大美國的財政赤字。

另外，市場擔心拜登打算增加公司稅收，將公司稅率從21％提高至28％（至特朗普之前減稅水平的一半）；分析認為標準普爾500指數的上市公司收益將減少9-10％。

《日本時報》評論認為，北京和平壤可能有喘息空間，東京可能會為結果感到驚訝，而首爾將繼續保持觀望。

場景二：維持現狀

特朗普連任、共和黨在參議院中佔多數席位、民主黨控制眾議院。

大選前的政治僵局持續。專家分析，今年第四季有望看見一攬子刺激計劃，約在1.5到1.8萬億美元。《日本時報》評論認為，北京和平壤可能對結果不太滿意，而首爾仍將保持矛盾態度。

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場景三：拜登任總統、其餘不變

拜登出任總統，但共和黨仍在參議院中佔多數席位，民主黨繼續控制眾議院。料參議院將會阻止民主黨的大規模經濟刺激方案。

場景四：兩極化，特朗普連任，變跛腳鴨政權

特朗普連任、民主黨控制參眾兩院。正如當年奧巴馬在2010年第一個任期的中期選舉中，民主黨輸掉眾議院的多數黨地位，參眾兩院同時落入共和黨人手中，當時是2006年以來首次出現。

若今次在特朗普身上重演，控制參眾兩院的民主黨將有能力阻止幾乎所有特朗普的政策、行政命令，如此華府有可能癱瘓，或無法正常運作，料兩黨撕裂將更嚴重。屆時，特朗普將需將精力放在繞開國會、動用行政權力來推動相關舉措，或在能獲得兩黨支持的議題上下功夫。《日本時報》評論認為，對東亞國家而言，或是好消息。

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責任編輯：葉芷樺

