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【騰訊700】騰訊王者榮耀 日均活躍戶1億 　創下全球遊戲紀錄

股樓投資 16:28 2020/11/02

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騰訊（00700）旗下騰訊遊戲宣布，《王者榮耀》日均活躍用戶達到1億，成為全球首個「億量級」遊戲產產品，更公布將與國際名牌Burberry進行深度合作。

騰訊股價今日造好，重上600元水平，最新報602元，升1.8%，成交額82億元。

在《王者榮耀》5周年慶典上，官宣了其在IP衍生上的最新進展：王者榮耀首部授權影視劇《你是我的榮耀》，企鵝影視與《王者榮耀》首部3D英雄番劇及《代號：啟程》和《代號：破曉》兩款王者IP新遊戲等。其中，《啟程》和《破曉》這兩個新遊代號尤為引人關注，因為它們預示了一個更長久的IP未來。

【A股布局】炒定「雙11」效應？　醒目錢早部署 家電板塊落鑊 詳情請按【見下頁

《王者榮耀》積極拓展各領域合作客戶，在模型玩具、服飾、生活用品、文具、3C、美妝、快消多品類全線發力，2020年IP授權GMV對比2019年實現了91%的增長。《王者榮耀》還宣布了與Burberry(BURBY.US)  的進行深度合作，合作雙方將通過實體商品與線上遊戲結合，給消費者提供與其現有生活方式一致的全新體驗。

【阿里巴巴9988】天貓雙11提早預售 開場即破逾億銷售額 詳情請按【見下頁

根據遊戲數據分析公司Sensor Tower統計，不包括第三方安卓（Android）商店，《王者榮耀》的用戶消費額接近2.4億美元，成為2020年9月全球最暢銷的手機遊戲。自2019年9月以來，這一數字增長了87%。

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記者：李兆明

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