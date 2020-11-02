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【大行報告】大摩：一、二線城市生活物品網購額高於預期 長遠有利京東增長

股市 16:06 2020/11/02

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大摩看好京東長遠增長

大摩發表報告，稱根據調查，中國一至三線城市每年網購生活物品金額逾6500元（人民幣，下同），情況有利在相關商品銷售具領導地位的京東 （09618） ，而京東的自營物流亦可推動長期用戶增長。

大摩於10月中訪問了2037個居住於1至3線城市的18歲以上人士，發現他們平均每年生活物品網購金額高達6528元，高於預期，其中以一、二線城市消費更分別達8116元及7307元。調查又顯示，雖然京東用戶佔比較低，但其於一、二線城市的被認可情況較高，在一線城市有30%受訪者認為京東是首選生活物品網購平台，高於淘寶的22%。

大摩相信，京東於網上快速消費品及新鮮商品具領導地位，可受惠於消費者習慣改變，相信這有助京東平均用戶收入長遠增長。同時，京東的自營物流更有效地回應客戶需求，亦可推動京東長期用戶增長。

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編輯：謝智聰

香港股票 京東（美：JD） 網購平台 京東集團—SW（09618）

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