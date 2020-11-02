【新股IPO】藥明巨諾2126暗盤　一手帳面賺600元

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【螞蟻上市】螞蟻集團機構間暗盤零星成交 成交價108至120元？
藥明巨諾 （新上市編號：02126） 暗盤，多隻生物科技股尋底底下，藥明巨諾於暗盤表現一般，於富途暗盤現報25元較招股價23.8元高5%，一手500股帳面賺600元。
|券商
|現報
|招股價
|升／跌幅
|一手賺
|收盤時間
|富途
|25.00
|23.8元
|5.04%
|600
|18：30
|耀才
|24.15
|1.47%
|175
|19：30
|輝立
|24.15
|1.47%
|175
|18：30
藥明巨諾高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手蝕
|富途
|26.0
|9.24%
|+1100
|22.7
|-4.6%
|-550
|耀才
|24.8
|0.42%
|+500
|23.0
|-3.4%
|-400
|輝立
|24.8
|0.42%
|+500
|23.1
|-2.9%
|-350
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