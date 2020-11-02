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【新股IPO】藥明巨諾2126暗盤　一手帳面賺600元

新股IPO 16:20 2020/11/02

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藥明巨諾將於11月3日掛牌。

藥明巨諾 （新上市編號：02126） 暗盤，多隻生物科技股尋底底下，藥明巨諾於暗盤表現一般，於富途暗盤現報25元較招股價23.8元高5%，一手500股帳面賺600元。

券商 現報 招股價 升／跌幅 一手賺 收盤時間
富途 25.00 23.8元 5.04% 600 18：30
耀才 24.15 1.47% 175 19：30
輝立 24.15 1.47% 175 18：30

藥明巨諾高低位追蹤

券商 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手蝕
富途 26.0 9.24% +1100 22.7 -4.6% -550
耀才 24.8 0.42% +500 23.0 -3.4% -400
輝立 24.8 0.42% +500 23.1 -2.9% -350

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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