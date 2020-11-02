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【新股IPO】藥明巨諾2126暗盤　一手帳面賺350元

新股IPO 18:40 2020/11/02

分享：

藥明巨諾將於11月3日掛牌。

藥明巨諾 （新上市編號：02126） 暗盤，多隻生物科技股尋底底下，藥明巨諾於暗盤表現一般，於富途暗盤收報24.5元較招股價23.8元高2.9%，不計手續費，一手500股帳面賺350元。

券商 收報 招股價 升幅 一手賺 收盤時間
富途 24.50 23.8元 2.94% 350 18：30
耀才 24.45 2.73% 325 19：30
輝立 24.40 2.52% 300 18：30

藥明巨諾高低位追蹤

券商 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手蝕
富途 26.0 +9.24% +1100 22.7 -4.6% -550
耀才 24.8 +0.42% +500 23.0 -3.4% -400
輝立 24.8 +0.42% +500 23.1 -2.9% -350

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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