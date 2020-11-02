【HKDisney】 迪士尼新城堡11月21日正式登場! 同日迎15周年慶典兼推入會優惠

香港迪士尼樂園今日(2號)公布，新「奇妙夢想城堡」正式在11月21日登場! 同日不但迎來15周年慶典活動，而且2020年A Disney Christmas聖誕活動亦同步展開，當日入場人士亦可免費獲發15周年生日襟章乙個。

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新城堡由13個迪士尼公主和女王經典故事的啟發而建成，並可在每座城塔和尖頂部加入不同童話故事特色；同時，新城堡內設有「奇妙夢想城堡故事展」，講述設計背後的故事和推出不同的娛樂體驗。此外，樂園亦會推出由林嘉欣講述的聲音導賞團，帶領客人遊走新城堡。

新城堡詳情:

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為迎接15周年慶典，香港迪士尼將在11月6日起，一連15日在官網設倒數活動，同時樂園度假區的Instagram帳戶(@hkdisneyland)亦會同步參與其中。

迪士尼樂園推出限時優惠，由11月3日至30日內，「奇妙處處通」舊會員可享再次入會優惠，以85折優惠購年票，同時可獲贈美食餐飲和指精美商品各一份。但值得留意，現時客人須預約入園時間，並須作出健康聲明、通過體温檢測及佩戴口罩。

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責任編輯：潘曉豐