【A股布局】炒定「雙11」效應？　醒目錢早部署 家電板塊落鑊

周一（2日），A股表現分化，上證指數、滬深300指數漲幅不足1%，但深證指數、深圳創業板指數分別漲1.4%和2%。

【阿里巴巴9988】天貓雙11提早預售 開場即破逾億銷售額，請看【見下頁】

板塊中，家電、白酒、新能源汽車、光伏及玻璃等均屬是日領漲股。但論資金流入方面，以家電股最佳，其中深康佳A（深：000016）、惠而浦（滬：600983）和科沃斯（滬：603486）均漲停，而美的集團（深：000333）亦上升7.1%。

近來，關於家電的好消息不斷。中金報告指，第三季國內家電市場需求基本恢復，海外市場也超市場預期，期內的家電產業出口額按年增長40%，主要因疫情令訂單由海外回流中國。

進入11月，也是傳統銷售旺季，「雙11」活動也陸續展開，數據顯示家電銷售錄得可觀增幅。據蘇寧易購的「雙11」首日戰報，上周日（1日）多門除菌冰箱的銷售按年增長133%；刀具砧板消毒機增543%；乾衣機銷售增長6倍。

【滙豐控股5】滙豐擬從法國除牌 料不影響歐洲業務運作，請看【見下頁】

這次「春江鴨」搶先部署，喝了頭啖湯，現在看來未到高峰，相信隨着愈來愈多銷售數據公布，家電、網購平台等板塊還會有下一波新炒作。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衞