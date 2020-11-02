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【2020稅貸戰】中銀稅貸息1.59厘 發鈔行中最低息

Hot Talk 17:06 2020/11/02

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3間大小銀行鬥出稅貸，以中銀的税貸息1.59厘，為發鈔行中最低。

再有3間大小銀行相繼推出稅貸優惠，但只得大行鬥平息，搶攻綠色炸彈的商機；反觀中小行卻企硬維持最高息，個別甚至更逆市加價。中銀香港 （02388） 、星展及南商爭相推稅貸計劃，中銀新推名為「貸合適」的稅務貸款，最低息1.59厘，以借款額廿萬元，還款期一年計，較上年的1.98厘，低0.39厘，如以幅度來衡量，下降近20%，但超平息須附帶條件，包括需為特選客戶及連同現金回贈200元等。若非特選戶，貸息為1.78厘至2.2厘不等，而消費者最盡可借200萬元，又或稅款3倍，甚至是月薪6倍，視乎借貸者的不同情況而定。

此外，單以發鈔行比併，中銀的1.59厘，較滙豐的2.02厘低。綜觀至今已出稅貸的10間大小行中，中銀為全城第3低，僅次於大新 （02356） 的1.38厘，以及富邦的1.28厘。

早前已推出稅貸的銀行，其稅貸優惠可按下圖了解

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稅貸素來為銀行兵家必爭的市場，今年面對破天荒疫市，引致全球鬥打零息牌，拆息亦不斷走低，同樣稅貸息亦有殺價戰，當中6間大小行鬥劈息，僅星展及工銀亞洲逆市獨加。

星展新出的息率為2.01厘，較上年的1.78厘加0.23厘，而且按借款150萬元及一年期才享此平息。另一邊廂，工銀亞洲即使加價，惟這中資大行的新息率仍低於兩厘，僅報是1.97厘。盡管工銀稅貸息率高於另一中資發鈔行中銀的1.59厘，但仍低於龍頭發鈔行滙豐的逾兩厘。

至於企硬的兩間中資行，招商永隆保持上年的2.91厘，南洋商業銀行也維持2.92厘，惟後者乃迄今全城最高息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 2020稅貸戰

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