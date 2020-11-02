傳快手於周內遞上市申請 騰訊阿里擬認購

繼螞蟻集團後，再有內地科網公司計劃來港上市。內媒引述消息人士報導，內地短片平台快手計劃最快下周會向港交所提交上市申請，料最快今年底或明年初完成首次公開招股（IPO）。



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據報，快手計劃集資50億美元（約390億港元），目標估值約500億美元，美銀美林和摩根士丹利為快手保薦人。報道稱，騰訊 （00700）將成為快手的基石投資者，而阿里巴巴（09988）因希望為電商增加流量，其系內公司或雲鋒基金亦會爭取認購更多快手股份。因快手去年曾計劃在美國上市，所以快手之前是按照美國通用會計準則準備帳目，現時則計劃在香港上市，最快年內完成。



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快手於去年8月進行上市前最後一輪股權融資，由騰訊領投，博裕資本、雲鋒基金、淡馬錫、紅杉跟投，融資額近30億美元（約232.5億港元），完成後騰訊持股約20%至30%，據報當時的估值約為286億美元。

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