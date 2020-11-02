【異動股】永泰生物挫最多25%　多隻生科技股上市後已跌穿招股價

上一篇文章
【大行報告】大摩：一、二線城市生活物品網購額高於預期 長遠有利京東增長
生物科技股成為近年新股市場潮流，惟上市後表現不似預期，永泰生物 （06978） 今日午後跌幅擴大，一度挫最多25.8%，低見6.6元，現跌23.6%，報6.8元，跌穿招股價11元，成交額3462萬元。
其他生物科技股亦表現遜色，嘉和生物 （06998） 現報18.3元，跌近5%，較招股價24元低逾2成，成交4080萬元；康方生物 （09926） 今早跌約5%，午後跌幅擴大，現報22.35元，現跌8%，成交3520萬元。
年初至今，合共有9隻生物科技股上市，後市表現參差，除了永泰生物，開拓藥業 （09939） 、嘉和生物已跌穿招股價，開拓藥業於今年5月份上市，招股價20.15元，股價累跌逾6成。藥明巨諾 （新上市編號：02126） 及榮昌生物 （新上市編號：09995） 亦將於本月3日及9日掛牌。
相關文章：【新股IPO】藥明巨諾2126追揸沽攻略 投資界：升一成半止賺
【新股IPO】快手傳下周港遞上市申請 最快年底上市、騰訊阿里巴巴傳認購
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
編輯：袁諾曦、謝卓榮