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【異動股】永泰生物挫最多25%　多隻生科技股上市後已跌穿招股價

股市 15:51 2020/11/02

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多隻生物科技股上市後表現遜色。

生物科技股成為近年新股市場潮流，惟上市後表現不似預期，永泰生物 （06978） 今日午後跌幅擴大，一度挫最多25.8%，低見6.6元，現跌23.6%，報6.8元，跌穿招股價11元，成交額3462萬元。

其他生物科技股亦表現遜色，嘉和生物  （06998） 現報18.3元，跌近5%，較招股價24元低逾2成，成交4080萬元；康方生物  （09926） 今早跌約5%，午後跌幅擴大，現報22.35元，現跌8%，成交3520萬元。

年初至今，合共有9隻生物科技股上市，後市表現參差，除了永泰生物，開拓藥業 （09939） 、嘉和生物已跌穿招股價，開拓藥業於今年5月份上市，招股價20.15元，股價累跌逾6成。藥明巨諾 （新上市編號：02126） 及榮昌生物 （新上市編號：09995） 亦將於本月3日及9日掛牌。

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編輯：袁諾曦、謝卓榮

香港股票 嘉和生物—B（06998） 歐康維視生物－B（01477） 永泰生物－B（06978） 經濟 異動股

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