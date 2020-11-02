【新冠肺炎】銀礦灣Staycation 群組 一行8人2人確診

本港今天（2日）新增少於10宗新冠肺炎確診個案，其中銀礦灣群組最受關注。事源一名26歲女文員曾與7名友人入住梅窩銀礦灣海景渡假樂園，在這8人當中目前有她（26歲女文員）與另一位友人確診，另外亦有一名未有到過銀礦灣的15歲男親友初步確診。

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連同26歲女文員在内的一行8人，上月到達銀礦灣海景渡假樂園Staycation，8人分3間房留宿。在渡假期間，眾人曾於酒店燒烤，亦到過梅窩一間茶餐廳午餐。據悉，一行8人在梅窩度合共逗留3天，分別為25、26、27日。

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同行的另一位確診者為一名26歲男子，於10月30日開始出現喉嚨癢等呼吸道等症狀，而被送院檢測。有消息指，該男子被衛生防護中心追蹤時，正與親人在八鄉家中吃火鍋，親友不足10人。

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責任編輯：翁嘉陽