【Netflix好劇推薦】興趣都可以當飯食　孤兒踏上國際象棋手的生涯

常言道：「興趣唔可以當飯食」，時至今日，有不少人或多或少認為，其實興趣就真的只歸興趣，絕不能與職業有所掛鉤。不過，《后翼棄兵》一劇或許是顛覆大眾想像，興趣真的是可以搵錢之餘，更可以樂在其中。

《后翼棄兵》一劇改編自Walter Tevis於1983年出版的同名小說，總共7集，每集時長約一小時，女主角安雅·泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）曾主演電影《分裂》。故事講述，在1950年代的一間孤兒院裡，女主角Beth Harmon年約八、九歲，已展現出驚人的國際象棋天賦。看似她的人生理應一帆風順，但Beth背後卻是充滿故事性。

在劇集《后翼棄兵》中，Beth在年幼時，母親車禍去世，由於沒有其仔親人，兼且找不到生父，所以便被送到孤兒院，直到15歲時，便被領養了。以為是戶好人家，從此過上幸福快樂的生活？其實不然。養母Alma其實已是被半拋棄狀態，一心想到自己的學校，參加國際象棋學會，一嚐下棋滋味，誰知人家只有「Social Club」（社交俱樂部）。想買副國際象棋過過手癮，不過Alma則要求Beth自己存錢購買，她頂多也只可購買國際象棋雜誌看看，望梅止渴。當時，在Alma眼中，Beth參加社交俱樂部，擴闊朋友圈子，好比下國際象棋有意思得多。

「國際象棋不一定是國際競賽，國際象棋也可以很美。」

直至家中面臨財困，Beth曾提議參加國際象棋錦標賽，去嬴得100美元獎金，但由於報名費需要5美元，而遭到Alma拒絕幫助。在計無可施的情況下，Beth決定尋找昔日恩師—孤兒院的工友Shaibel幫助，並以「借5美元，還10美元」作為協議。成功籌錢，更順勢嬴得獎金，此舉也顯得Beth的興趣，不單單是一技之長，更是一個謀生的工具。而Alma也開始讓Beth逃課，去參加各種各樣的比賽。這或更能反映，若你想獲得別人的支持，就必須先證明自己的價值。

興趣之所以能夠成為職業，或許是源自於一份不滅的熱情和耐性，這種態求並不是人人都會有。其實Beth從沒有想過讓國際象棋成為一種謀生技能，反而似乎更想證明，興趣也是一種藝術，是值得去花更多時間去鑽研，像是反覆練習以至看不同的相關書藉。天份看似重要，但後天努力同樣是無可取替，試想像Beth如果沒有不斷的付出，其實也難以得到當天的成就。

Beth在孤兒院生活時，對於上課內容，也沒有多大興趣（成績卻是表現優秀），直至在地下室遇上正在下國際象棋的工友Shaibel，便產生主動學習的心態，更用不同的方法去了解國際象棋的玩法。Shaibel也很快發現到Beth的天賦，更找來國際象棋的男老師前來指導，令人不意外的是，在Beth與兩位男人的對局中，她均獲得勝利。

以上故事或許是每個人的夢想，有一技之長，可撐起整頭家，不過興趣終歸是興趣，只屬於自的享受的空閒活動。在香港或能更是深切體現，多元化學習，如學樂器以至參加運動課程，彷似成為「傳統」，但為的不是培養興趣，更多是提升孩子的競爭力，讓他們更容易進入理想學校。

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