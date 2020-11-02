【10大美食】全球百大美食只有一款港式食物上榜 　香港十大必食地道食物

新冠肺炎疫情一波接一波，出國旅遊仍然遙遙無期，大家都只能留港消費。按有「世界美食百科全書」之稱的外國網站TasteAtlas，最新公布的 全球100大傳統美食排行榜 ，其中只有一款香港食物，就是人人去到茶樓都會叫的蝦餃，排名第59位。

頭15位「全球100大傳統美食」

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除了全球100大傳統美食排行榜，網站亦按多個地區，分別列出當地必食的地道美食，被譽為「美食天堂」的香港當然也有份，一起看看10大上榜的美食是甚麼吧！

調查顯示六成港人抗疫期間增磅 邊款零食最受歡迎？【下一頁】

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10大香港必食地道美食

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責任編輯：楊子瑩