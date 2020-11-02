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【美國大選】特朗普拜登勝負若難定 選後亂局會否重演？

環球政治 15:15 2020/11/02

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美國總統大選當晚如未能決定特朗普和拜登的勝負，外界憂慮選後亂局或重演。 

美國總統大選11月3日舉行，不少選民因應新冠肺炎疫情改用郵寄形式投票，加上各州點票的時間不一樣，大選結果或需時數天才能出爐。外界憂慮選舉當晚仍未能決定特朗普與拜登之間的勝負，恐會像2000年美國大選一樣，因某些州的點票結果有爭議而出現亂局。

2000年大選為何出現亂局？

當年大選的共和黨候選人為小布殊（George W. Bush），民主黨候選人則為曾任副總統的戈爾（Al Gore）。

兩人選舉當晚於俄勒岡州、新墨西哥州和佛羅里達州角力，戈爾於前兩個州險勝，而佛州成為決定勝負的關鍵。小布殊與戈爾在佛州的票數差距太接近，該州重新點票後，小布殊僅多對方537票於佛州勝出。

佛州最高法院其後支持重新點票，而小布殊入稟聯邦法院，聯邦法院要求停止重新點票。小布殊成功取得佛州的選舉人票，時隔36天才順利當選。
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽 【下一頁】

今屆大選會否發生同類事件？

有可能。美國總統特朗普（Donald Trump）曾表示，他認為大選完結後一段長時間仍可以點票或存在舞弊欺詐，共和黨可能會在大選後提出法律挑戰。

美國研究中心（USSC）研究員布倫南（Elliot Brennan）表示，不少美國人充斥著恐懼，不論大選結果如何都會感覺，從根本上遭剝奪權利。布倫南更質疑如今年發生同類事件，拜登（Joe Biden）會以民主準則為由迅速讓步。

【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰 【下一頁】

疫情如何增加選後亂局發生的機會？

新冠肺炎疫情下，以郵寄形式投票的選民大增，威斯康星州等多個關鍵州起碼到選舉日才會處理郵寄選票。民調顯示大量民主黨人提前投票，而共和黨人更傾向當日親自投票，因此特朗普於當晚更有可能領先。

墨爾本皇家理工大學研究員肖蒂（Emma Shortis）認為，特朗普可能會在最終結果揭曉前，已宣布自己勝選，形容情況十分危險。

但特朗普在北卡羅來納州夏洛特的造勢大會上，曾否認打算在當晚搶先宣告勝選。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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