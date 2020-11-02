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【網購商機】eBay：不少類別商品在海外銷售逆勢增長　港賣家最暢銷產品是什麼？

商業 15:44 2020/11/02

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新冠疫情在全球蔓延，令消費者購物行為產生變化，網購成為許多人購買全球商品的主要管道。電商平台eBay昨天舉行線上會議，指出疫情令不少類別的商品銷售在海外市場逆勢增長。集團會繼續優化物流的解決方案，並持續擴大符合香港及台灣賣家需求的服務。

【雙11】「天貓雙11」展開促銷　百品牌破1億人民幣成交額

eBay指出，截至今年9月，美國、英國、 德國、澳洲為eBay香港賣家銷量排名頭四位的市場；意大利、法國等歐洲非英語市場亦增長迅速。另外，在家工作模式的開啟令香港及台灣賣家在居家辦公、休閒娛樂、家居園藝、美容健身等類別的銷售，都錄得雙位數以上增長。今年1月到9月，香港賣家銷售排名前五位的品類為汽車配件、家居裝飾、計算機產品、通訊設備，以及服裝飾品。

提升跨境物流效率

為優化物流流程，eBay今年推出eBay fulfillment by Orange Connex服務計劃，向賣家提供端到端、「一站式」的 倉儲配送物流服務。該計劃率先在德國市場推出，亦向大中華區賣家開放。大中華區賣家只需要將貨物發送到 eBay fulfillment 計劃指定的倉配中心， eBay fulfillment 將負責物品的存儲、包裝和運送，幫助賣家節省大量人力、物力和財力成本。此外，eBay 和橙聯合作的提供運送至 50 多個國家的物流解決方案，其中有些方案提供全程追踪服務。

eBay 國際跨境貿易執行總裁林奕彰表示，集團會繼續優化物流的解決方案，並持續擴大符合香港及台灣賣家需求的服務。

【雙十一網購】96%內地受訪者將趁雙十一購物　銷售額料有力再上

責任編輯： 蘇穎琪

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