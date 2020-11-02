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【零售寒冬】香港9月零售挫12.9%　略遜於市場預期

商業 16:33 2020/11/02

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本港零售業市況較慘淡，零售業總銷貨價值連續下跌20個月。

今年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為261億元，較去年同期下跌12.9%，跌幅較8月份略微收窄，遜於市場預期跌12.3%。而扣除價格變動後，9月的零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同期下跌13.4%。

按零售商主要類別計算，其銷貨價值的臨時估計由高至低分析，與去年9月比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌11.1%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌25.7%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌38.7%）；服裝（下跌20.6%）；藥物及化妝品（下跌45.5%）；燃料（下跌4.6%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌16.2%）；中藥（下跌4.6%）；以及眼鏡店（下跌26.9%）。

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政府發言人表示，9月零售銷售的按年跌幅仍然顯著。然而，考慮到當月的比較基數未如8月般低，零售業表現隨着本地第三波疫情減退實際上已較八月時有所改善。

展望未來，發言人進一步指出由於訪港旅遊業難以迅速反彈，勞工市場仍然受壓，零售業的經營環境在短期內仍會充滿挑戰。不過，隨着本地疫情維持穩定，以及社交距離措施近期有所放寬，本地消費情緒可望進一步好轉。政府會密切留意相關發展。

責任編輯：馬意文

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