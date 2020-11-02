【滙豐交易薈】滙豐推6級制股票佣金、最低0.01%兼送5厘定存　一文看清門檻

▲ 滙豐推滙豐交易薈新經紀佣金制度

滙豐HSBC近月連番更新個人客戶服務，最新推出「滙豐交易薈」，滙豐客戶選用後佣金分為6級制，證券佣金最低為0.01%、每項交易最低8元，兼送一個月年息4厘或5厘港元定存優惠，上限400萬元。不過，要取得滙豐交易薈最優惠條款門檻不低，客戶需要在滙豐每月交易額達4000萬元或以上並為定位較高的理財戶口「滙豐尚玉（Jade）」，才能使用滙豐交易薈最優惠條款。

據滙豐最新資料，「滙豐交易薈」中交易等級最低的1級、2級，每月交易金額分別為100萬元以下、100萬至1000萬以下，經紀佣金為0.25%，每項交易最低佣金為，兩者分別在港元定存優惠的金額上額有不同。滙豐稱，只要每月進行至少一次交易，就可以使用一個月高息定存計劃，以10,000元計，1個月年息4厘相當實際賺息約33.3元。

交易等級 每月交易金額（港元） 經紀佣金 每項交易最低佣金 一個月港元定存存款上限

（滙豐尚玉客戶年息率 5%、

其他客戶的年息率4%） 1 1至100萬以下 0.25% 100港元

100元人民幣

10美元 10,000 2 100萬至1000萬以下 100,000 3 1000萬至2000萬以下 0.18% 8港元

8元人民幣

1美元 100萬 4 2000萬至3000萬以下 0.08% 200萬 5 3000萬至4000萬以下 0.03% 300萬 6 4000萬或以上 0.01% 400萬

滙豐表示客戶可在應用程式免費登記成為「交易薈」會員，在所有交易渠道進行港股、中國A股及美股的投資交易，而交易級別將在每個曆月的第一天重置。

滙豐香港區財富管理及個人銀行零售證券業務主管亨格富（Ryan Haugarth），使用佣金折扣及高息定存優惠，目標是成為香港最大市佔率並最受歡迎的股票交易服務提供者。

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編輯：麥德銘