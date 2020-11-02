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【迪士尼樂園】睡公主城堡「封城」近3年後　11月21日正式重開

Hot Talk 14:32 2020/11/02

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全新的「奇妙夢想城堡」將融入13個迪士尼公主和女王故事。

香港迪士尼樂園的睡公主城堡自2018年起圍封擴建，封城接近3年，近日終於有好消息，睡公主城堡將於11月21日重開揭幕。迪士尼全新的「奇妙夢想城堡」將融入13個迪士尼公主和女王故事，每座城塔和尖頂分別以色彩、標誌、圖案和裝飾暗藏各角色的故事特色細節。

看圖更清楚香港迪士尼樂園城堡擴建工程概況

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迪士尼表示，13個迪士尼公主和女王故事，當中包括蒂安娜公主、愛洛公主、艾莉奧、木蘭、茉莉公主、白雪公主、慕安娜、灰姑娘、梅莉達公主、寶嘉康蒂、貝兒、長髮公主樂佩，及《魔雪奇緣》的安娜及愛莎。

樂園表示，將於開城當日將同步展開「15周年奇妙慶典」及聖誕節活動，當天入園遊客將免費獲發15週年生日襟章。由11月3日起至11月30日，年票「奇妙處處通」舊會員可享限時再次入會優惠，以85折購買年票可獲贈美食餐飲及指定精美商品各一份，詳情可瀏覽香港迪士尼樂園度假區官方網站。因應防疫規定，遊客須預先到網站預約入園日期。

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