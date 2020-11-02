【英國疫情】約翰遜警告：冬季疫情致死情況較春季多一倍

新冠肺炎持續在英國肆虐，首相約翰遜上周六宣布，英格蘭地區周四起封城。約翰遜周一將赴國會交代決策，按照預先準備的聲明顯示，他會向議員提出警告，冬季疫情的致死情況將可能較春季時嚴重一倍，強調封城是別無選擇。

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約翰遜在聲明提到，他有權嘗試其他可能的防疫選擇，但如今英格蘭封城是別無選擇，才會要求國民留在家中避疫。他呼籲議員支持今次為期4星期的措施。

英格蘭封城的其餘具體措施，料於議員投票表決前公開。而在野工黨之前曾稱，支持封城的決定，但批評約翰遜的決策太慢。

房屋社區及地方政府事務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）已確認，在封城措施下，仍然准許人們搬屋，而搬屋公司和地產經紀只要遵守防疫規定，也可以繼續工作。

約翰遜將在聲明提出，根據科學家提出的模型，假如政府如今不行動，冬季疫情的死亡人數將會較春季多出一倍，所以才不得不讓整個英格蘭封城。

他會向議員表明，將尋求在12月2日放寬封城措施，並回歸目前實行的3級防疫措施之中。

不過，由於內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）周日受訪時，披露有可能延長封城，被傳媒質疑約翰遜內閣存在兩種不同意見，未能有效領導。

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責任編輯：陳啟賢