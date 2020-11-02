【滙豐交易薈】滙豐推買賣股票獎勵計劃　按交易額收佣金　兼享1個月5厘定存優惠

滙豐近期接連推出新服務，今日宣布推出全新股票交易獎勵計劃「滙豐交易薈」，客戶將可按股票交易金額繳付經紀佣金，每月交易金額在100萬港元以下佣金收費0.25%（每項交易最低100港元），每月交易金額達4000萬港元或以下，佣金收費0.01%（每項交易最低8港元）。同時，當客戶每月進行至少一次交易後，尚玉客戶可享年利率5厘的港元定期存款優惠，其他客戶則有4厘。

客戶登入該行最新版本的「投資全速易」應用程式，可免費登記成為「交易薈」會員。參與「滙豐交易薈」後，客戶將會以一個更為簡易並按照交易量決定經紀佣金的定價模式於香港股票、中國A股及美股巿場進行投資交易。當前標準經紀佣金，包括美股買賣服務收費（首1,000股每單交易劃一收費及超過1,000股後每股加額外收費0.015美元），將會由「滙豐交易薈」的收費取代。

「滙豐交易薈」佣金收費

交易等級 每月交易金額(港元) 經紀佣金 每項交易的最低經紀佣金 1個月港幣定存金額上限(港元） 尚玉客戶年息5厘；其他客戶年息4厘 1 1 - 100萬以下 0.25% 港幣100元 人民幣100元 10美元 10,000 2 100萬 - <1,000萬以下 100,000 3 1,000萬 - <2,000萬以下 0.18% 港幣8元 人民幣8元 1美元 100萬 4 2,000萬 - <3,000萬以下 0.08% 200萬 5 3,000萬 - <4,000萬以下 0.03% 300萬 6 4,000萬或以上 0.01% 400萬

當客戶在每一個曆月内升級至新的交易等級後，新的經紀佣金折扣將在下一次交易開始計算及執行。

客戶要留意，交易金額包括在滙豐所有渠道（投資全速易、網上、流動及電話理財、分行）的港股、中國A股、美股（包括所有股票、認股證及交易所交易基金）買賣交易。透過新股認購(IPO)、每月投資計劃所進行的股票交易，以及透過證券孖展買賣服務所進行的交易並不會納入「滙豐交易薈」的計算中。

存款優惠上限視上一個月交易總額

另外，客戶每月僅需進行一次交易，便可在下一個月享有一個月港元定期存款優惠：滙豐尚玉客戶可享高達5厘年息，其他客戶則為4厘，定期存款金額上限視乎上一個月的交易總額。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲(Sami Abouzahr)表示，「交易薈」將滙豐兩大優勢服務──證券交易及存款──連結在一起，成為真正獨特且極具吸引力的產品。「對滙豐尚玉客戶來說，能夠在目前的息口環境下為高達港幣400萬元的定期存款賺取5%的年利率，我們相信是極大的喜訊。」

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責任編輯：葉卓偉