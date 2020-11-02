【新冠肺炎】曾與確診患者接觸　譚德塞稱正自我隔離

新冠肺炎在全球蔓延，似乎未有遏止跡像，世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於昨日（1日）表示，由於曾與新冠肺炎病毒呈陽性患者接觸，現正接受自我隔離。他又補充，自己未有任何病徵，而且自我感覺良好。

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譚德塞在社交平台上發文指，自己在未來數周將會在家工作。「我剛確認自己曾接觸新冠肺炎呈陽性患者。我現在感覺良好，未有任何病徵，但也會根據WHO的協議。在未來數日，進行自的我隔離，並在家工作。」

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