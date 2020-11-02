【iBond 2020】iBond周四下午截止認購　一文睇清認購3大注意事項　要留意豁免哪些手續費？

新一期iBond將於11月5日（星期四）下午2時截止認購。隨着螞螞IPO招股期結束，投資者開始將焦點放回iBond。中銀香港 （02388）、滙豐（00005）及恒生 （00011）上周五均表示，新一批iBond認購金額已突破2016年經其認購的總金額，可見認購反應之踴躍。

新一批iBond最大亮點，是最低息率保證由過往的1厘，提升至2厘。投資者持有每手1萬元的iBond，每年將保證獲派200元利息。經濟學者林本利早前接受《iMoney》訪問也提醒，iBond一定要認購，無論是持有3年收息，抑或即日沽售也有錢賺。

林本利：iBond一定要去買 揸3年或即日沽也有賺，請看【下一頁】

【注意1】不接受重複認購

申請者只要持有效香港身份證（不一定要三粒星！），便可透過20間配售銀行、證券經紀或中央結算公司，以親身、網上或電話向銀行認購。要留意，iBond認購不接受重複申請！

【注意2】留意5項豁免優惠：認購費、代收利息費、託管費、轉倉費，沽出費用

一如既往，參與iBond配售的銀行、證券行均推出認購iBond優惠，由「五免」到「十免」也有。豁免的優惠不一定愈多愈好，申請人較需要留意的豁免項目，要數認購手續費、託管費、代收利息費、轉倉費，以及賣出iBond的交易費。

若金融機構豁免認購手續費，在認購iBond時不會收取任何認購費用。

抽中iBond後，若打算於掛牌首日放售，則留意是否豁免轉倉費及沽出的交易費。豁免轉倉費，即是豁免由債券戶口轉倉至證券戶口的費用。雖然部分銀行提供場外交易（OTC）沽出iBond，投資者不用轉倉至證券戶口亦可沽出iBond，但按往績OTC價不及港交所掛牌的市價。因此，轉到證券戶口，於港交所以證券形式賣出iBond向來較着數，若金融機構同時豁免了沽出iBond的交易費用就更佳。

至於打算選擇長期持有iBond，則要留意會不會被收取託管費（或稱存倉費）及代收利息費，以免iBond每半年派息時，被收取一次代收股息費。另外，金融機構一般也不會收取到期贖回費，長揸到尾時也不會被收費。

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值得一提，有券商推出認購iBond送現金券、也有金融機構推出額外8厘優惠吸客，不過只限新客享有，部分機構開戶手續較繁複，要不要賺盡優惠大家可自行衝量。

▲ 大部分銀行均豁免iBond的認購手續費、託管費、代收利息費等費用。

【注意3】不用「瞓身」 宜全家總動員

iBond認購往往引來全城「圍抽」，分配給申請人只能「一手起、兩三手止」，抽中三手已相當幸運。有見過往認購反應熱烈，金管局將今批iBond的目標發行額，按需求可酌情增至150億元，盡可能做到人人有份。若申請總額多於150億元但認購人數少於150萬，將會先向所有合資格申請派發一手iBond，剩餘手數許可則向申請兩手或以上的認購者配發多一手。

基於上述分配機制，抽iBond的投資者不必「瞓身」認購太多手，反之應採取「人海戰術」，全家總動員齊齊認購，反而可提高獲派的手數。舉例投資者想認購8手iBond，一個人斥8萬元買，按往績估計也只會派二至三手。相反，若集齊4位家庭成員，每人認購二至三手，按往績每人穩奪二手iBond的機會較大。

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責任編輯：葉卓偉