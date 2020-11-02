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【新冠肺炎】萬聖節多人外出　何栢良料確診個案會陸續出現

環球政經 14:46 2020/11/02

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新冠肺炎疫情持續，本港近日確診個案維持在個位數字。由於疫情有所緩和，大眾在假日又或是節日外出機會亦隨之增加，香港大學感染及傳染病中心總監何柏良出席本地媒體節目表示，預料確診個案會陸續出現。

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何栢良表示，本港疫情開始響起「警號」。他留意到，在假日消遣、餐飲的地方都人山人海，有不少市民沒有遵守防疫規則，特別在萬聖節時，有多人在外慶祝，預料確診個案會有所上升。他又指出，本港過去數月一直出現「循環」，意旨政府收緊疫措施後，確診數字有所回落，及後再次放寬政策，使得疫情有反彈跡象。

何栢良提醒，市民的生活與疫情是息息相關，受規限場所有沒有採取有效措施等都會影響疫情發展。他建議，如市民進行一些如行山、餐飲聚會等活動時，應要控制參與人數，以及衡量當中風險。他以昨日（1日）公布26歲女患者的確診案為例，她在短時間內參與多種活動，其中一個人一旦確診感染，傳染機會便會大增，最終會引發多少個群組感染，也要仔細觀察多一周才可以知道。

該個案中的26歲女患者與家人同住於大埔圍頭村，在黃竹坑香葉道一小型公司任文職，上月25至27日與七位朋友到梅窩，入住銀礦灣海景渡假樂園，其間在酒店內進行燒烤活動，並光顧附近茶餐廳。

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撰文 : 黎淑雯

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