【Windows重大風險】Google團隊揭Windows系統漏洞　微軟籲用戶盡快安全更新

▲ Windows 作業系統日前發現有重大漏洞Zerologon（CVE-2020-1472），微軟表示，有不少企業用戶仍未更新其Windows服務器設備，隨時遭受黑客入侵。（法新社資料圖片）

Windows 作業系統日前發現有重大漏洞Zerologon（CVE-2020-1472），受影響的系統版本包括微軟作業系統Windows 7 至 Windows 10 1903 等各版本。微軟表示，有不少企業用戶仍未更新其Windows服務器設備，隨時遭受黑客入侵。

Google 旗下資訊安全研究團隊 Project Zero 近日在官方日誌公布，發現Windows 作業系統存有上述漏洞，而黑客可以利用Zerologon漏洞來騙過網域帳號，竊取網域名稱的敏感訊息甚至操控整個網域。

Project Zero 安全研究團隊小組表示，已向微軟官方通報，但微軟並未在限時七天時間內，向Windows 系統用戶釋出安全性修補，安全團隊日前先行公開有關漏洞訊息。不過微軟安全應對中心的工程副總裁Anachal Gupta最新呼籲，還未更新的用戶要盡快安裝8月份的安全更新。

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他指出，安裝2020年8月11日或以後的安全更新是解決這個漏洞至關重要的第一步。在安裝完成後，Active Directory域控制器以及獲信任的賬號將會與Windows域賬戶一起受到保護。

由於部分受到Zerologon漏洞影響的設備出現了驗證問題，因此微軟也正在分兩個階段推出修補漏洞的措施，同時也更新了原本的漏洞文檔裡的FAQ，更清楚地解答用戶的疑問。

此外，如果用戶的系統是使用微軟Defender for Identity或微軟365 Defender的話，系統在受到Zerologon漏洞攻擊時也可以馬上通知用戶。

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責任編輯：張寶燕