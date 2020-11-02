【菲律賓打風】「天鵝」橫掃菲律賓中部16死 今年最強颱風

雖然已屆11月，但菲律賓今年仍然面臨風災。被形容為今年最強颱風的天鵝（Goni）橫掃菲律賓中部，引發廣泛水浸和房屋受損，並致最少16人喪生，另有3人失蹤。總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周一稍後將到受災地區作空中視察。

愛琴海7級地震 土耳其希臘增至60死逾900傷【下一頁】

天鵝目前進入南海，並已降為熱帶氣旋，是今年第18個吹襲菲律賓的風暴。其陣風風力達到時速310公里，除了是今年來最強，也是僅次於2013年奪去逾6,300人性命的海燕。

天鵝以超強風力，周日於卡坦端內斯島（Catanduanes）的小鎮比拉克（Virac）登陸，造成廣泛破壞，通訊中斷。當地紅十字會表示，住有7萬人的比拉克，初步估計鎮內多達90%的建築物受損，並相當於當年海燕造成的70%破壞。

紅十字會續指，當地的手機網絡、供電和供水均已中斷，但機場和碼頭的受損程度有限。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

除了卡坦端甫斯島，鄰近的阿爾拜省（Albay）都受災嚴重，據報約有300間房屋被埋在火山的岩石和泥石流之下，菲律賓警察總長已起程往阿爾拜省。

總統發言人表示，杜特爾特周一稍後會由南部家鄉達沃（Davao）起程飛回首都馬尼拉，期間會在災區上空進行視察。在之前天鵝吹襲期間，杜特爾特身在達沃，惹來公眾批評。

雖然天鵝離開，但下一個風暴又到，是熱帶氣旋艾莎尼。它將在未來一兩日影響菲律賓東北海域，有機會移向呂宋海峽並進入南海北部。

【菲律賓疫情】死亡3日創兩次新高 惟放寬防疫措施【下一頁】

【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？【下一頁】

責任編輯：陳啟賢