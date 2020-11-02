【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽

美國大選當地時間11月3日（周二）展開，美國50個州份及哥倫比亞特區會在香港時間11月4日（周三）起陸續開票。值得留意的是，因應新冠肺炎疫情影響，很多選民都在美國大選選擇使用郵寄形式投票，部份州份可能需時數天或數周才能得出完整的點票結果。

以下為各州票站關門時間的次序：

★ 11月4日早上7時 ★（香港時間）

印第安納州、肯塔基州

印第安納州表示，點票速度因應郵寄投票的數量，可能在選舉後數天才有完整結果；肯塔基州則指，有信心在選舉當晚點畢90%的選票，該州郵寄投票的截止期限為11月6日（周五）。

★ 早上8時 ★

佛羅里達州、佐治亞州、新罕布什爾州、南卡羅來納州、佛蒙特州、弗吉尼亞州

搖擺州分佛羅里達州（29張選舉人票）指，在香港時間早上9時半，料已點畢所有郵寄投票及提前投票。佐治亞州則料翌日才有結果。搖擺州分新罕布什爾州（4張選舉人票）、佐治亞州（16張選舉人票）地方官員則未作預測。

南卡羅來納州料當日會有結果。佛蒙特州則料，會在香港時間當日下午有結果。弗吉尼亞州則未作預測，而該州郵寄投票的截止期限為11月6日（周五）。

★ 早上8時半 ★

北卡羅來納州、俄亥俄州、西弗吉尼亞州

搖擺州分北卡羅來納州（15張選舉人票）指，料在票站關門之時，已點畢所有郵寄投票及提前投票；而當日親身投票的選票，則料在香港時間下午2時前有結果。

俄亥俄州（18張選舉人票）向來是美國總統大選風向標，「得俄亥俄得天下」。不過，該州未有公布點票時間預測。

西弗吉尼亞州同樣未有公布點票時間預測，而該州郵寄投票的截止期限為11月9日（下周一）。

★ 早上9時 ★

亞拉巴馬州、康涅狄格州、特拉華州、哥倫比亞特區、伊利諾伊州、堪薩斯州、緬因州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、密西西比州、密蘇里州、新澤西州、俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、羅德島州、南達科他州、田納西州、德克薩斯州。

亞拉巴馬州料當日早上有結果。羅德島州料中午12時有初步點票結果。

特拉華州、密蘇里州料下午1時已點算99%選票；馬薩諸塞州則料該時已點算97%選票；密西西比州則料該時已點算90%至95%的選票；田納西州則指，希望當時已點算逾99%的選票。

康涅狄格州、堪薩斯州、馬里蘭州則指難預測何時有結果。

哥倫比亞特區、伊利諾伊州、緬因州、新澤西州、俄克拉荷馬州、南達科他州、搖擺州分德克薩斯州（38張選舉人票）則未有公布點票時間預測。

搖擺州分密歇根州（16張選舉人票）、賓夕法尼亞州（20張選舉人票）料可能到11月6日（周五）才有完整結果。

★ 早上9時30分 ★

阿肯色州

阿肯色州料料下午1時已點算幾乎所有選票。

★ 早上10時 ★



亞利桑那州、科羅拉多州、路易斯安那州、明尼蘇達州、內布拉斯加州、新墨西哥州、紐約州、北達科他州、威斯康星州、懷俄明州

搖擺州分亞利桑那州（11張選舉人票）、路易斯安那州、內布拉斯加州則未有公布點票時間預測。

科羅拉多州料下午1時已點算75%至80%選票、懷俄明州則料該時已點算99%選票；新墨西哥州料當日已點選大部份選票；威斯康星州亦料當日會有結果。

搖擺州分明尼蘇達州（10張選舉人票）、北達科他州料當日會有提前投票、部份郵寄投票、及大選當日投票的結果。紐約州亦料會有提前投票、及大選當日投票的結果。

北達科他州郵寄投票的截止期限為11月9日（下周一）；明尼蘇達州、紐約州則同為11月10日（下周二）。

★ 早上11時 ★

愛達荷州、艾奥瓦州、蒙大拿州、內華達州、俄勒岡州、猶他州

愛達荷州料下午1時已幾乎點算所有選票。搖擺州分艾奥瓦州（6張選舉人票）、蒙大拿州則料當日會有結果。

搖擺州分內華達州（6張選舉人票）、俄勒岡州、猶他州則未有公布點票時間預測。

★ 中午12時 ★

加州、華盛頓州

加州未有公布點票時間預測；華盛頓州則料下午1時僅點算少於50%的選票。

★ 下午1時 ★

阿拉斯加州、夏威夷州

阿拉斯加州地大偏遠，不同區域會在下午1時至2時左右結束投票。

阿拉斯加州料會在當日點算提前投票、及大選當日投票的結果。

夏威夷州則料當日可選算95%至99%選票。

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責任編輯：林嘉莉